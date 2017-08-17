Kuzey Vargın
MAGAZİN

Kuzey Vargın’ın cenazesi kızına teslim edildi

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde geçen pazar günü hayatını kaybeden ünlü sinema sanatçısı Kuzey Vargın’ın cenazesi dün kızına teslim edildi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:25:28 Güncelleme: 11:28:43

Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in haberine göre; Vargın, yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris’te özel bir hastanede tedavi gördükten sonra böbrek yetmezliği teşhisi üzerine hastaneye sevk edilmişti. Tuğçe Kuzey Yamak, hastane morgundan babasının cenazesinin çıkarılışını gözyaşları içinde izledi. Yamak, “67 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Çoklu organ yetmezliğinden pazar sabahı vefat etmişti. Söyleyecek bir şey yok. Çok üzgünüm. Bugün Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek” dedi.

  • kuzey vargın
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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    Çok kötü olduk biz Azerbaycan'da sevgilerle güzel insan
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