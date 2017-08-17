Kuzey Vargın’ın cenazesi kızına teslim edildi

Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in haberine göre; Vargın, yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris’te özel bir hastanede tedavi gördükten sonra böbrek yetmezliği teşhisi üzerine hastaneye sevk edilmişti. Tuğçe Kuzey Yamak, hastane morgundan babasının cenazesinin çıkarılışını gözyaşları içinde izledi. Yamak, “67 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Çoklu organ yetmezliğinden pazar sabahı vefat etmişti. Söyleyecek bir şey yok. Çok üzgünüm. Bugün Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek” dedi.

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