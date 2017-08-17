Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur boşanıyor! Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur boşanma kararı aldı!

Bir süredir ayrılmaları gündemde olan Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti, boşanma kararı aldı. Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan Murat Dalkılıç, boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde, herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olrak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.

on Aug 17, 2017 at 9:37am PDT

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