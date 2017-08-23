Deniz Akkaya ile Tuğba Özerk cenazede köşe kapmaca oynadı

Pazar günü hayata veda eden ünlülerin takı tasarımcısı Cem Lokmanhekim önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Teşvikiye Camii’ndeki cenazede, şarkıcı Tuğba Özerk ile 100 bin TL’lik tazminat davası açtığı Deniz Akkaya arasında soğuk rüzgârlar esti. İkili, cenaze boyunca yan yana gelmemek için büyük çaba sarf etti.

Özerk, Akkaya’nın bir TV programında, annesi Günay Kapani’ye “Kızınızın bir sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” dediği için davalık olmuştu.

deniz akkaya

Tuğba Özerk