Özge Uzun: Başkasıyla evlenecek diye korktum

Ünlü sunucu Özge Uzun, konuk olduğu ‘Hadi Be’ canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

Artık Bakü’de yaşadığını ve uzun bir süre daha televizyon programı yapmak istemediğini söyleyen Özge Uzun “Artık Bakü’de yaşıyorum ve 6 aydır kendimi dinlemeye başladım. Hayattan neler bekliyorum onları düşünüyorum. Bu aralar bu nedenden dolayı televizyonda program yapmak istemiyorum” dedi.

"BAŞKASIYLA EVLENECEK DİYE KORKTUM"

Eşi Volkan Üst ile tekrar barışmasını ve evlenmesini anlatan ÖzgeUzun “Volkan çok hasta olmuş bende çocuklarla ilgili bir şey yazıyorumdum kendisine ama bana geri dönmüyordu. Bende uzun bir mesaj attım ama hastanedeymiş. Durumu öğrenince çocuklarımın babası diye çok ağladım. Sonrasında konuşmaya başladık. Sonra bana 'Seninle konuşmam gerekiyor' dedi. Bende başka birisiyle evlenecek korktum ama 'tekrar evliliği deneyelim 'dedi ve evlendik” dedi.

Özge Uzun

Volkan Üst