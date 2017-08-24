Irmak Ünal: Evlilikte başarılı değilim

İkinci kez boşanan Irmak Ünal Şamdan Dergisi’ne konuştu, evlililik hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.
Irmak Ünal 2003’te evlendiği DJ Taj Valdespino’dan 2006’da boşanmıştı. İki çocuğunun babası iş adamı Emre Karabacak ile 2010’da nikah masasına oturdu. Bu evlilik de 1 ay önce bitti. Irmak Ünal evlilikle ilgili Şamdan Dergisi’ne samimi açıklamalar yaptı.
Evliliğimizi kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Sonunda sevgi ve saygı çerçevesinde bitirdik. Evlilikle ilgili ‘İçi sizi, dışı bizi yakar’ lafı meğer ne doğruymuş! Bunu anladık. Daha önce de evlendim, boşanmak istemedim. Ama başaramadım.
Evlilikte problem yaşayan biri de olabilirim. Çünkü 1.5 yaşındayken annem ve babam boşandı. Anne, annane, çocuk üçgeninde büyüdüm. Belki bunun etkisi vardır. En azından sorunu böyle açıklıyorum.
İlişkide ‘sevgililik’ boyutunu kaybetmemek gerek. Eski eşim Emre’nin bana olan sevgisinin azaldığını düşünmüyorum.