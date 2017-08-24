Irmak Ünal: Evlilikte başarılı değilim

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Evliliğimizi kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Sonunda sevgi ve saygı çerçevesinde bitirdik. Evlilikle ilgili ‘İçi sizi, dışı bizi yakar’ lafı meğer ne doğruymuş! Bunu anladık. Daha önce de evlendim, boşanmak istemedim. Ama başaramadım.