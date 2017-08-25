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Murat Başoğlu'na 1 milyonluk dava
25 Ağustos 2017 Cuma, 19:15:22 | Güncelleme: 19:43:34
Murat Başoğlu'nun 14 yıllık eşini yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile aldattığı iddiasında yeni bir gelişme daha yaşandı
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Murat Başoğlu'nun 14 yıllık eşini yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile aldattığı iddiasında yeni bir gelişme daha yaşandı.
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Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kabadayı'nın haberine göre, Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, Murat Başoğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
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Kabadayı'nın avukatı yaptığı açıklamada "Aileyi koruyan hükümlere aykırı hareket etmekten dolayı manevi tazminat davası açtık" dedi.
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Murat Başoğlu'nun 14 yıllık eşi Hande Bermek'i Bodrum'da aldattığı kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddia edilmişti.
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Ünlü sunucu Başoğlu, bu iddiaları yalanlamıştı.
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Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı'nın avukatı Handan Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.
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Avukat Yazıcıoğlu boşanma davası açtıklarını, basına da yansıyan fotoğraftaki kadının Başoğlu'nun öz yeğeni olduğunu iddia ederek,
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"Anadolu Adliyesi'ne boşanma dilekçemizi sunduk. 6'ncı Aile Mahkemesi Dosya Numarası: 2017/673'tür. Bu sürece yargı karar verecek.
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Kendisinden 2 milyon lira talep ettik. Tüm delillerimiz dosyamızda. İş yargıya intikal etmiştir" açıklamasını yapmıştı.
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"ÖZ YEĞENİYLE OLAN BİRLİKTELİĞİ NEDENİYLE"
Avukat Yazıcıoğlu bu sefer de yeni deliller ve yeni görüntülerle tazminat davası açtıklarını belirterek,
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"Selçuk Kabadayı Murat Başoğlu aleyhine Türk Medeni Kanunumuz uyarınca aileyi koruyan hükümlere aykırı hareket etmekten dolayı evli öz yeğeni ile olan birlikteliği sebebi ile 1 milyon liralık manevi tazminat davamızı bugün Anadolu Mahkemesi'nde açmış bulunmaktayız.
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15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dosya numarası da 2017/348'dir. Delillerimiz içinde yeni görüntüler de mevcut" açıklamasında bulundu.
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