Murat Başoğlu'na 1 milyonluk dava

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"Selçuk Kabadayı Murat Başoğlu aleyhine Türk Medeni Kanunumuz uyarınca aileyi koruyan hükümlere aykırı hareket etmekten dolayı evli öz yeğeni ile olan birlikteliği sebebi ile 1 milyon liralık manevi tazminat davamızı bugün Anadolu Mahkemesi'nde açmış bulunmaktayız.