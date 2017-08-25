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Murat Başoğlu'na 1 milyonluk dava

25 Ağustos 2017 Cuma, 19:15:22

Murat Başoğlu'nun 14 yıllık eşini yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile aldattığı iddiasında yeni bir gelişme daha yaşandı

  • 1 Murat Başoğlu'na 1 milyonluk dava
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    Murat Başoğlu'nun 14 yıllık eşini yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile aldattığı iddiasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

  • 2 Murat Başoğlu'na 1 milyonluk dava
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    Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kabadayı'nın haberine göre, Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, Murat Başoğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. 

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    Kabadayı'nın avukatı yaptığı açıklamada "Aileyi koruyan hükümlere aykırı hareket etmekten dolayı manevi tazminat davası açtık" dedi.

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  • 4 Murat Başoğlu'na 1 milyonluk dava
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    Murat Başoğlu'nun 14 yıllık eşi Hande Bermek'i Bodrum'da aldattığı kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddia edilmişti. 

  • 5 Murat Başoğlu'na 1 milyonluk dava
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    Ünlü sunucu Başoğlu, bu iddiaları yalanlamıştı. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 53 saniye önce
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