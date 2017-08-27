Tamer Karadağlı Instagram hesabını hackleyen kişiden şikayetçi oldu

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Instagram hesabının ele geçirildiğini avukatı kanalıyla yaptığı açıklamayla duyurdu. Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre; Karadağlı, mahkemeye başvurarak yayın yasağı kararı aldırdı. Kararın alınmasının ardından avukatı kanalıyla açıklama yaptı.
Açıklamada, "Müvekkilim Tamer Karadağlı'nın Instagram resmi hesabı çalınmış olup sosyal medya hesabının tüm şifreleri, bu hesabındaki tüm özel yazışmaları ve fotoğrafları isteği dışında 3. şahısların elinde bulunmaktadır. Müvekkilimin tamamen özel hayat kapsamı içinde kalan bu görsellere ve yazılara müdahale etme, tahrif etme, onun adına başkalarıyla yazışma, onun adına paylaşım yapma ve tüm bunların müvekkilimin isteği dışında kamuoyuna yayılması tehdidi kaçınılmazdır. Bu nedenle müvekkilim Tamer Karadağlı'nın Instagram hesabındaki tüm özel konuşmalarının, yazışmalarının ve resimlerinin tüm yazılı, görsel basın ve internet sitelerinde yayınlanması İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/38 D. İş ve 2017/38 K. sayılı mahkeme kararı ile durdurulmuştur" denildi.
POLİSE BAŞVURDU
Tamer Karadağlı'nın hesabının ele geçirilmesi ile ilgili sadece yayın yasağı ile ilgili başvuruda bulunmadığı, hesabını ele geçiren kişi ya da kişilerin bulunması için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurduğu ortaya çıktı.
Karadağlı'nın önceki gün Siber Şube'ye giderek, hesabının ele geçirilmesi ile ilgili polise bilgi verdiği, hesabını ele geçiren kişi ya da kişilerin bulunmasını istediği ve hesabını ele geçiren kişi ya da kişilerden şikayetçi olduğu belirtildi.
Yaklaşık bir saat emniyette kalan Karadağlı, yaptığı şikayetin ardından emniyetten ayrılırken Siber polis, Karadağlı'nın verdiği bilgilerin ışığında hesabı ele geçiren ve hacker olduğu öne sürülen kişinin bulunması için çalışma başlattı.