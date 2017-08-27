Tamer Karadağlı Instagram hesabını hackleyen kişiden şikayetçi oldu

2 | 7

Açıklamada, "Müvekkilim Tamer Karadağlı'nın Instagram resmi hesabı çalınmış olup sosyal medya hesabının tüm şifreleri, bu hesabındaki tüm özel yazışmaları ve fotoğrafları isteği dışında 3. şahısların elinde bulunmaktadır. Müvekkilimin tamamen özel hayat kapsamı içinde kalan bu görsellere ve yazılara müdahale etme, tahrif etme, onun adına başkalarıyla yazışma, onun adına paylaşım yapma ve tüm bunların müvekkilimin isteği dışında kamuoyuna yayılması tehdidi kaçınılmazdır. Bu nedenle müvekkilim Tamer Karadağlı'nın Instagram hesabındaki tüm özel konuşmalarının, yazışmalarının ve resimlerinin tüm yazılı, görsel basın ve internet sitelerinde yayınlanması İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/38 D. İş ve 2017/38 K. sayılı mahkeme kararı ile durdurulmuştur" denildi.