Mia Khalifa DEAŞ
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Mia Khalifa: DEAŞ beni kafamı kesmekle tehdit etti

Mia Khalifa: Benim fotoğrafımla oynayarak kafamı kestikleri bir fotoğraf yaptılar ve benim de sonumun o fotoğraftaki gibi olacağını söylediler

27 Ağustos 2017 Pazar, 19:10:23 Güncelleme: 19:13:29

Lübnan asıllı porno film yıldızı Mia Khalifa, terör örgütü DEAŞ tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Khalifa, “Benim fotoğrafımla oynayarak kafamı kestikleri bir fotoğraf yaptılar ve benim de sonumun o fotoğraftaki gibi olacağını söylediler. Bu beni çok korkuttu ama zayıflığımı göstermek istemedim” dedi.

DEAŞ'ın sindirme politikası izlediğini söyleyen Khalifa, “Beni korkutmak istiyorlardı. Şimdi sosyal medyadaki paylaşımlar yüzünden tepki çekiyorum ama ne olacak ki? Beni DEAŞ bile tehdit etti ama onlara karşı bile direndim” ifadesini kullandı.

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