Vatan Şaşmaz’ın ölümü ünlüleri yasa boğdu!

İstanbul Beşiktaş'ta akşam saatlerinde lüks bir otelde iki ceset bulundu. Silahla vurularak öldürülen kişilerden birinin ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz olduğu öğrenildi. Vatan Şaşmaz'ın vurduktan sonra intihar eden kişinin eski manken Filiz Aker olduğu ortaya çıktı.

Şaşmaz'ın şok eden ölümü sanat camiyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

İşte o paylaşımlar...

— Doğa Rutkay (@Doarutkay) August 27, 2017

— Uğur Işılak (@ugur_isilak) August 27, 2017

— Burcu Güneş (@burcugunes) August 27, 2017

— berna lacin (@bernalacin35) August 27, 2017

— Cem Belevi (@CemBelevi) August 27, 2017

— Murat Boz (@MuratBoz) August 27, 2017

— Ceyhun Yılmaz (@ceyhunyilmaz) August 27, 2017

— Ömür Gedik (@omurgedik) August 27, 2017

VATAN ŞAŞMAZ

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