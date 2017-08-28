Vatan Şaşmaz Filiz Aker İstanbul
MAGAZİN

Vatan Şaşmaz’ın ölümü ünlüleri yasa boğdu!

Vatan Şaşmaz'ın şoke eden ölümü sanat camiyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 00:49:43 Güncelleme: 01:06:13

İstanbul Beşiktaş'ta akşam saatlerinde lüks bir otelde iki ceset bulundu. Silahla vurularak öldürülen kişilerden birinin ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz olduğu öğrenildi. Vatan Şaşmaz'ın vurduktan sonra intihar eden kişinin eski manken Filiz Aker olduğu ortaya çıktı. 

Şaşmaz'ın şok eden ölümü sanat camiyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

İşte o paylaşımlar...

 

 

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