Gönül Yazar'ın moral tatili

Dizinde oluşan ödem nedeniyle yürümekte zorlanan ama tatil planını ertelemeyen Gönül Yazar, tekerlekli sandalye ile uçağa binerek İzmir’e uçtu.

YAZAR'A NAZAR DEĞDİ

İki hafta önce 81 yaşına basan Gönül Yazar’a nazar değdi. Mart ayında düşen ve dizinde ödem oluşan Taş Bebek, yürümekte zorluk çekmeye başladı. Fizik tedaviye devam eden ve yaşam enerjisini kaybetmeyen sanatçı, tatil planını da ertelemedi.

LİMANDA ÖZEL İLGİ

Tatil için İzmir’e giden Yazar, havaalanında tekerlekli sandalye yardımıyla uçağa bindi. Uçuş ekibi ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sanatçı, Efes’te oteline yerleşir yerleşmez mayosunu giyip havuza indi.

GÖNÜL YAZAR