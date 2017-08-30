Süreyya Küçük'ten üzücü haber

Televizyon ekranlarının usta oyuncularından Süreyya Küçük'ten kötü haber geldi. Şarkıcı Onur Akay, Küçük'ün amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu.

Onur Akay, Süreyya Küçük'ün sağlık durumundaki son gelişmeleri de takipçileriyle paylaştı:

"Sinema ve dizi oyuncusu tiyatrocu Süreyya Küçük, 3 ayrı kanserle savaşıyor. Kemik, beyin ve göğüs kanserine yakalanan 56 yaşındaki oyuncumuz 32 kilo verdi. 72 kilodan 40 kiloya düşen Süreyya Küçük için doktoru 'yürümesi mucize' derken, o kendi yazdığı ve yönettiği 'Uyanış' adlı tiyatro oyunu ile yüzlerce seyirci önüne çıktı ve 'Al Karısı' isimli çekimleri yeni biten bir korku filminde oynadı. Serum verilirken bile tiyatroyu düşünen oyuncumuz, ilaçlarının ücretlerini karşılamakta zorluk çekiyor ve 'Kesinlikle yardım ve bağış istemiyorum. Tiyatro beni yaşatıyor. Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, bende yeni yazdığım oyunumu oynar, hakkını verir ve paramı kazanırım. Beni sahnede yaşatın lütfen.’ diyor. Kendisine acil şifalar dilerim."

Süreyya Küçük