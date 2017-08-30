MAGAZİN

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:15:45

  • 1 Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
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    TUĞBA ÖZAY

    "95. Yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan, ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyorum"

  • 2 Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
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    İLKER KALELİ

    30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!  Bilen biliyor, boş konuşanlara takılmayın, bilen biliyor...

  • 3 Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
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    DEMET AKALIN 

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  • 4 Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
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    CANER ERKİN

    30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutlarım

  • 5 Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
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    BURCU GÜNEŞ

    30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!  Bu topraklar için canlarını veren aziz şehitlerimize, gâzilerimize, rahmet ve minnetle.. Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. “Zafer” işte o zaman kazanıldı!

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