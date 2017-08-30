Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

TUĞBA ÖZAY
"95. Yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan, ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyorum"
İLKER KALELİ
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Bilen biliyor, boş konuşanlara takılmayın, bilen biliyor...
DEMET AKALIN
CANER ERKİN
30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutlarım
BURCU GÜNEŞ
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! Bu topraklar için canlarını veren aziz şehitlerimize, gâzilerimize, rahmet ve minnetle.. Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. “Zafer” işte o zaman kazanıldı!