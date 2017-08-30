Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

5 | 12

BURCU GÜNEŞ

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! Bu topraklar için canlarını veren aziz şehitlerimize, gâzilerimize, rahmet ve minnetle.. Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. “Zafer” işte o zaman kazanıldı!