Selma Ergeç ile eşi Can Öz misafirlerini ağırladı

Selma Ergeç ve eşi Can Öz, önceki akşam Etiler’deki bir mekandaydı. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Gecenin ilerleyen saatlerinde mekândan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Ergeç, “Almanya’dan misafirlerimiz geldi. Onlarla yemek yedik” dedi.

Can Öz

Selma Ergeç