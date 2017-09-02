Ayberk Pekcan'ın Canda Karikutal'a uyguladığı şiddetin faturası!

HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Oyuncu Ayberk Pekcan, yönetmen, oyuncu ve menajer eski sevgilisi Canda Karikutal’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama suçu’ndan 3 bin lira, ardından açılan tazminat davasında da toplam 14 bin lira tazminata mahkûm oldu. Dava dosyasındaki iddialara göre, 6 yıl önce Karikutal, Pekcan’la dışarı çıktı. Gittikleri mekânda Karikutal’a, bir erkek arkadaşı sarıldı. Sinirlenen Pekcan, sevgilisine hakaret etti. Karikutal, taksiye binip eve gitmek istedi. Pekcan peşinden gittiği Karikutal’a tokat atıp saçını çekti, ardından taksiye bindi ve onu kendi evinin önüne getirdi.
14 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Pekcan, Karikutal’ı saçından ve montundan tutup taksiden indirmeye çalıştı. Karikutal’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gözünde morluk ve kolunda uyuşma meydana gelen Karikutal, 3 hafta iş göremez raporu aldı. Pekcan hakkında kasten yaralama suçundan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme Pekcan’ı 3 bin lira para cezasına çarptırdı. Ceza ertelendi. Bunun üzerine Karikutal, Pekcan’a İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Mahkeme, Pekcan’ın 9 bin TL maddi, 5 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
- Canda Karikutal
- Ayberk Pekcan
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