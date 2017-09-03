HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı

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İpek Durkal: Olayın hemen ardından sorduğum soruları hâlâ soruyorum. Vatan Şaşmaz kendisine bu kadar takıntılı olduğu iddia edilen bir kadınla neden baş başa görüşmeyi kabul ediyor? İki gün önce kadının yeğeni ile eğleniyor, o yeğen de otelde ve nasıl herkes birbirinden bu kadar habersiz? Beş el ateş ediliyor ve kimse duymuyor. Tüm bunlar nasıl oluyor?