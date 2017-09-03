MAGAZİN

HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı

03 Eylül 2017 Pazar, 09:05:46

  • 1 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
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    HT MASA ekibi bu hafta, Sertab Erener’in Çatalca Belediye Başkanı’yla girdiği ‘protokol polemiği’ni, Vatan Şaşmaz’ın cinayete kurban gitmesini ve ardından yaşanan ‘yorum’ çılgınlığını, Azra Akın’ın Keşan’daki renkli düğününü, Kaan Tangöze’nin sorumsuzluğuna eski eşinin destek çıkmasını ve Bade İşçil Malkoç Süalp çiftinin birlikte tatile çıkmasını masaya yatırdı.

  • 2 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
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    Son günlerin kuşkusuz en sarsıcı olayı Vatan Şaşmaz’ın cinayete kurban gitmesiydi. İstanbul’un ünlü otellerinden birinde işlenen cinayetin ardından iddialar ve komplo teorileri gırla gidiyor. Siz neler söyleyeceksiniz?

  • 3 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
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    İpek Durkal: Olayın hemen ardından sorduğum soruları hâlâ soruyorum. Vatan Şaşmaz kendisine bu kadar takıntılı olduğu iddia edilen bir kadınla neden baş başa görüşmeyi kabul ediyor? İki gün önce kadının yeğeni ile eğleniyor, o yeğen de otelde ve nasıl herkes birbirinden bu kadar habersiz? Beş el ateş ediliyor ve kimse duymuyor. Tüm bunlar nasıl oluyor?

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  • 4 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
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    Oben Budak: Her olayın arkasından olduğu gibi sözler ortaya döküldü ama duygusal anlamda ne olup bittiğini anlamak biraz zor. Akrabaların yorumlarıyla hareket edilecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Geçmişimizdeki bazı hikâyeleri sonuçlandırmazsak hayat bir şekilde onu tekrar karşımıza getiriyor işte.

  • 5 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
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    Esin Övet: Gerçekten üzücü. Şaşmaz’ın eşine ayrıca helal olsun. O kadar güçlü duruyor ki. Gerçekten ayakta alkışlanacak bir durum. Allah yardımcısı olsun, hem onun, hem ailesinin.

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