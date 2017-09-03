MAGAZİN
HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
03 Eylül 2017 Pazar, 09:05:46 | Güncelleme: 10:03:45
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HT MASA ekibi bu hafta, Sertab Erener’in Çatalca Belediye Başkanı’yla girdiği ‘protokol polemiği’ni, Vatan Şaşmaz’ın cinayete kurban gitmesini ve ardından yaşanan ‘yorum’ çılgınlığını, Azra Akın’ın Keşan’daki renkli düğününü, Kaan Tangöze’nin sorumsuzluğuna eski eşinin destek çıkmasını ve Bade İşçil Malkoç Süalp çiftinin birlikte tatile çıkmasını masaya yatırdı.
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Son günlerin kuşkusuz en sarsıcı olayı Vatan Şaşmaz’ın cinayete kurban gitmesiydi. İstanbul’un ünlü otellerinden birinde işlenen cinayetin ardından iddialar ve komplo teorileri gırla gidiyor. Siz neler söyleyeceksiniz?
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İpek Durkal: Olayın hemen ardından sorduğum soruları hâlâ soruyorum. Vatan Şaşmaz kendisine bu kadar takıntılı olduğu iddia edilen bir kadınla neden baş başa görüşmeyi kabul ediyor? İki gün önce kadının yeğeni ile eğleniyor, o yeğen de otelde ve nasıl herkes birbirinden bu kadar habersiz? Beş el ateş ediliyor ve kimse duymuyor. Tüm bunlar nasıl oluyor?
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Oben Budak: Her olayın arkasından olduğu gibi sözler ortaya döküldü ama duygusal anlamda ne olup bittiğini anlamak biraz zor. Akrabaların yorumlarıyla hareket edilecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Geçmişimizdeki bazı hikâyeleri sonuçlandırmazsak hayat bir şekilde onu tekrar karşımıza getiriyor işte.
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Esin Övet: Gerçekten üzücü. Şaşmaz’ın eşine ayrıca helal olsun. O kadar güçlü duruyor ki. Gerçekten ayakta alkışlanacak bir durum. Allah yardımcısı olsun, hem onun, hem ailesinin.
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Kadir Kaymakçı: Bu cinayetle ilgili yazılmadık, söylenmedik komplo teorisi kalmadı. Daha polis olay yerine yeni varmıştı ki sosyal medyada katille ilgili onlarca foto, çeşit çeşit iddia ‘like’ üstüne ‘like’ alıyordu. Polislerin soruşturma raporunu merakla bekliyorum, bakalım işin aslı neymiş.
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Bülent İpek: Bir cinayet ve intihar hakkında gazetecilerin ve özellikle sosyal medya kullanıcılarının bu kadar pervasız ve sorumsuz yorum yaptığı başka bir olay hatırlamıyorum. Herkes kriminal uzman, dedektif, eski magazinci oldu. Ortada iki trajik ölüm yokmuş gibi davranıldı. Magazinciler söyleyeceğini söyledi, artık kenara çekilme zamanı. Filiz Aker’in bazı yakınları da medyaya çıkma heveslerini frenlemeli.
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Haftanın en dikkat çeken olaylarından biri Sertab Erener’in Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’yla yaşadığı sahne polemiğiydi. Erener’in protokol için ayrılan bölüm nedeniyle çıkan tartışma sonrası belediye başkanını sahneden kovması çok tartışıldı. Sizce kim haklı?
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İ.D. : Sanatçının nerede hangi şartlarda sahneye çıkacağından sahnenin yerine, ölçülerine kadar her şey konserden önce konuşulur, anlaşma yapılır. Erener’in ekibi mekânla ilgili taleplerini iletmeli, konser başlamadan önce bu sorun çözülmeliydi. Eğer protokol alanı son dakika golü değilse, Erener haksız. Belediye başkanı da ‘Benim sayemde burada bu konseri izliyorsunuz’ tavrı nedeniyle haksız. Neticede kişisel hesabından değil belediyenin kasasından ödedi o konserin masrafını.
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O. B. : Tabii ki Sertab haklı, belediyelerde verilen bu tip konserlerde protokol zorunluluğunun kaldırılması gerekmez mi? Astlar ve üstlerle dolu bir ortamda doğru düzgün alkış bile olmaz. 80’lerden kalan bu düzenin değişmesi gerekiyor. O konserler halk için yapılmıyor mu, neden en önde devlet büyükleri oturur ki?
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E. Ö. : Protokol sevdasından bir an önce vazgeçmesi lazım belediyelerin. Gerçekten kötü oluyor. Bu konuyu uzun uzun yazdım. Muhabirlik dönemimde çok fazla belediye konseri takip ettim. Bu protokol olayları geçmişte de vardı, şimdi de var. Belediye kendince haklı çünkü böyle gelmiş böyle gidiyor. Sertab kendi tarzında hareket etti o da çok haklı. Ben de aynısını yapardım.
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K. K. : İnsanların dans edip eğlenmeye, sahnedeki sanatçıyla birlikte bağıra çağıra şarkı söylemeye geldiği bir pop konserinde takım elbiseli bir grup insanın ‘protokol’ diye en önde ‘oturması’ zaten kendi başına çok saçma! Sahneye çıkıp ‘Bu konseri ben yaptım’ falan gibi şeyler söyleyerek halka ayar vermek daha da saçma!
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B. İ.: Kim haklı kim haksızdan evvel bu olayda karşılıklı saygısızlık ve üslupsuzluk var. Belediye konserlerinin özelliği budur ve Sertab’ın bunu konser sırasında öğrenmediğini düşünüyorum. Sertab bu tavrı biletli bir konserinde gösterebilir. Düzeni belli konserin organizasyon biçimini sahnede eleştirmek anlamsız. Sözleşmene istemediklerini yazarsın, menajerlerine sahne düzenini önden denetletirsin, bu sorunlar yaşanmaz.
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Dünya güzeli unvanlı Azra Akın’ın Atakan Koru ile Edirne’nin Keşan İlçesi’nde yapılan düğün töreninin görüntüleri sanal âlemde büyük ilgi gördü. Akın’ın mütevazı kır düğününde dans ettiği görüntüler bolca paylaşıldı, izlendi. Akın’ın düğünü ünlülerin klişeleşmiş düğün organizasyonlarına yeni bir soluk getirir mi?
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İ.D.: İnşallah getirir. Düğün dediğin işte tam da böyle olur çünkü.
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O.B.: Bence getirmez, çünkü ünlülerimiz ve sosyete yine İngiliz kraliyet ailesi üyeleriymiş gibi klasik düğün yapmaya devam ederler. Bir düğünde eğlence varsa seviye düşüyor gibi hissetmekten kurtulabileceklerini sanmıyorum.
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E.Ö.: Bayıldım, harika. Gelinliği de çok güzeldi. fotoğraflara da hayran kaldım. Gerçekten moda çekimi gibiydi. Gelin olmak Azra’ya çok yakışmış. Bu düğün yeni trend olmalı.
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K.K.: Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinin düğünü ünlüler için bir kırılma oldu sanki! Neslihan’la Kadir’in dansları ve doyasıya eğlenmesi sonrasında ünlülerin düğünlerinden keyifli görüntüler geliyor. Azra Akın’ın dansı da çok güzeldi... Bu normali bence, insan düğününde de gerdan kırıp göbek atmayacaksa bunları ne zaman yapacak?
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B.İ.: Azra Akın Keşan’daki bir lokanta bahçesinde müthiş bir düğün yapmış. Oyun havası veya halay müziği çalınmayan düğünlerin yapay olduğunu düşünürüm hep. Özellikle son bir iki yıldır oyuncuların düğünlerinde kastırmadan, içlerinden geldiği gibi eğlenip dans etmesini destekliyorum. ‘Mastika’ çalınca oynama isteği duymayacak insan var mı? O zaman tutmayın kendinizi.
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Bu hafta Bodrum’da iki oğluyla buluşan Kaan Tangöze, çocuklarıyla birlikteyken ağzından sigarasını düşürmezken, yasak olmasına rağmen 6 yaşındaki Hakan’ı üstü açık otomobilinin ön koltuğa oturttu. Haberlerin ardından Seçkin Piriler, “Kaan’ın babalığına laf ettirmem” diyerek eski eşine destek çıktı. Sizce Tangöze sorumsuz bir baba mı?
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İ.D.: Pek çok baba gibi evet. Sigara bir yana, çocuğun ön koltuğa oturmaması gerektiğini, arka koltukta bile emniyet kemeri takılmasının zorunlu olduğunu benim 2.5 yaşındaki yeğenim bile biliyor; Tangöze mi bilmiyor?
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O.B.: Bir hareketten sorumsuz baba olduğu kanısına varamayız. Aslında Kaan Türkiye’de var olan ‘Bize bir şey olmaz’ tavrının temsilcisi. Avrupa’da ya da ABD’de bir kaza anında başına gelecekleri kestirebilir insanlar ama bizdeki babalar öyle özgüvenli ki başlarına bir kaza gelmeyeceğinden eminler. Kötü olan, ucu cehalete dayanan bu davranışın yeni nesle de geçmiş olması.
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E.Ö.: Kaan bence Seçkin Piriler’in heykelini diktirsin ya. Böyle kadın yok. Hâlâ kendisine neler yapan eski eşine laf söyletmiyor. Ne diyeyim işte fedakâr Türk kadını.
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K.K.: Seçkin Hanım, Kaan Bey’in babalığına laf ettirmesin tamam ama baş başa kaldıklarında 6 yaşındaki oğlunu ön koltukta oturtmasının doğru olmadığını da anlatsın...
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B.İ.: Seçkin Piriler’in eski eşine yaranmak isterken çocuğunun güvenlik sorununu hiçe sayması ve bunu yazan gazeteleri taca çıkarma girişimi tam anlamıyla bir zevzeklik.
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Boşanmaları hayli sancılı geçen ve birbirlerine birçok dava açan Bade İşçil-Malkoç Süalp çifti, oğullarıyla birlikte tatile çıktı. İşçil ve Süalp bunca yaşanandan sonra ortak noktada nasıl buluştu?
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İ.D.: Büyüklerimiz boşuna, ‘Bakacağın yüze tükürme’ dememiş. Keşke insanlar sinirleri ve hırsları yerine, asla boşanamayacakları bir çocuklarının olduğunu unutmadan hareket edebilse.
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O.B.: Para konusu çözüldüyse geriye sorun kalmamıştır bence ki bu tatil de bunun göstergesi. Aman araları bozulmasın da bir daha sürekli onların hikâyeleriyle dolu bir magazin gündemimiz olmasın lütfen.
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E.Ö.: “Hiçbir zaman anlaşılamayacak çift” ödülünü vermek istiyorum kendilerine.
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K.K.: Ben bu ikilinin barışması, boşanması, tekrar barışması ardından yeniden kavga etmesi sonra yeniden görüşmeye başlaması haberlerinin artık iyi bir aile sitcom’u malzemesi olduğunu düşünüyorum.
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B.İ.: Sonunda aklıselim galip geldi, biraz geç olsa da doğru yolu buldular. Keşke eleştirileri dinleyip o zaman kavgayı bırakıp o gereksiz, boş davalarla birbirinizi yıpratma yarışına girmeseydiniz.