Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun rol alacağı film ‘Yanımda Kal’ın çekimleri başladı

HT Magazin'de yer alan habere göre; ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle yıldızları parlayan Barış Arduç ve Elçin Sangu’yu ikinci kez bir araya getiren sinema filmi ‘Yanımda Kal’ın çekimleri başladı. Asıl sevginin mükemmeliyette değil, kusurların içinde saklı olduğunun anlatıldığı filmin kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.

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