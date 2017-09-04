'Robinson Crusoe ve Cuma' filminde rol alan John Nyambi hayatını kaybetti

"Robinson Crusoe ve Cuma" filminde Cuma karakterini canlandiran 24 yaşındaki John Nyambi, böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Dört çocuklu bir ailenin en küçük bireyi olarak Malavi'de dünyaya gelen Nyambi, 2010 yılında Türkiye'ye yerleşmişti. Bir süre Trabzon'da yaşayan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde eğitim gören Nyambi, "Robinson Crusoe ve Cuma" filmi için İstanbul'a geldi. Film çekimleri sonrasında ülkesi Malavi'ye dönen Nyambi, özel bir şirkette çalışmaya başlamıştı.
Nyambi'nin arkadaşı Celal Çelikkaya yaptığı açıklamada, "Türk gibi davranan, can tatlısı bir kardeşimizdi. Bir yıl önce rahatsızlandı. Ülkesinde hastalığının teşhisi konulamadı. Tedavi için Türkiye'ye gelmeyi hep reddetti, ta ki bu hafta sonuna kadar. Türkiye'ye gelecekti." dedi.
Çelikkaya ayrıca, "Kız arkadaşı da Türkiye'de tıpı bitirip Malavi'ye dönmüştü. Evlilik hazırlıklarına başlamıştı ama nasip olmadı." ifadelerini kullandı.
Nyambi'nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zomba Köyü'nde toprağa verilecek.
Nyambi, Türkiye'ye yerleşmesi hakkında, "Biraz değişiklik olsun, yurtdışına çıkayım, hayat nasıl oralarda bakayım diye. İlk önce okumak için geldim, ondan sonra böyle bir şans doğdu. Bu proje (Robinson Crusoe ve Cuma filmi) bana geldi, İstanbul’a geldim, konuştuk. Ben projeyi çok beğendim, zaten benim hayalimdi oyunculuk ve müzik" ifadelerini kullanmıştı.
"TÜRKLER SICAK KANLI BİR MİLLET"
2012 yılında verdiği bir röportajda, "Türkler iyiler, sıcak kanlı bir millet" sözleriyle Türk insanına sevgisini dile getiren Nyambi, Kemal Sunal'a olan hayranlığı hakkında da şunları söylemişti: Benim için en efsane oyuncu Kemal Sunal. Gerçekten, açarım akşama kadar onu izlerim. Muhteşem bir adam, her sahnede güldürüyor. Sadece bakıyor mesela, yine de gülüyorsun. Çok seviyorum, keşke yaşasaydı, öyle bir adam yok!
- John Nyambi
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Misafir 10 saniye önceMekanin cennet olsun guzel cocuk!00