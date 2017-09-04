İbrahim Tatlıses'ten Murat Dalkılıç'a: Madem işi arabeske bağladın...

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Tatlıses haberi paylaşıp altın şöyle bir yorum yazdı: "Ne duruyorsunuz, dünyada iki sevgili, iki iyi dost arasındaki barış kadar güzel bir olay var mıdır? Vallahi beni dinleyin ve barışın sonradan çok ararsınız birbirinizi benden söylemesi...!!!"