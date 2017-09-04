Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 10. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kalbinden vurulan Bahar’ın korku içinde hiçbir şey hissetmediğini söylediği;
Eylül’ün silahlı saldırganın hastaneyi savaş alanına çevirmesinden kendini sorumlu tuttuğu ve Ali Asaf’ın yine Eylül’ün en büyük destekçisi olduğu tanıtım çarpıcı sahneleriyle dikkat çekti.
Cuma günleri ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın onuncu bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Kalp Atışı’nın ekrana gelen dokuzuncu bölümünde Ali Asaf ve Eylül’ün yaşadıkları romantik dakikalar, arabalarının çalınmasıyla bozuldu. Esma, paralarını çalarken yakaladığı Mehmet’in ona saldırmasıyla büyük bir şok yaşarken, Eylül’den istediği karşılığı alamayan Oğuz yıkıldı.
Annesi ile ağabeyini öldürerek hastaneye gelen ve düşüncelerini kontrol edemeyen bir hasta tehlikeli davranışlarıyla Eylül’ün dikkatini çekti.
Hastanın babasını vurmasıyla sarsılan Eylül’ün yine en büyük destekçisi Ali Asaf oldu. Eylül babasına duyduğu öfkeyi anlatmak isterken, Ali Asaf’a aşkını da itiraf etti. Bu sırada çatıya çıkarak her yere ateş eden hasta, hastaneyi savaş alanına çevirdi. Ali Asaf, Bahar ve Oğuz hayatlarını tehlikeye atarak servis araçlarıyla kaza yapan çocuklara yardım etmek istedi.
Çocukları hastaneye taşımak isterken Bahar’ın kalbinden vurulduğu ve hastanın silahını Eylül’e doğrulttuğu final sahnesinde nefesler tutuldu.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.
Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 8 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!
- kalp atışı
- Kalp Atışı 10. bölüm
- Kalp Atışı 10. bölüm fragmanı
- Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.