Bülent Ersoy sabaha kadar eğlendi

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Gündoğan’daki bir otelin 4 kral dairesini kapatan ve bulunduğu kata yardımcıları haricinde kimseyi çıkarmayan Diva, önceki gece Bodrum Merkez’de bulunan bir mekânda eğlendi. Sabah saat 06.00’ya kadar eğlendiği mekândan çıkarken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, görevlilerin yardımıyla taksiye bindi. Kaldığı otele doğru yol alan Diva, kendisini görüntüleyen gaztecileri öpücük yollayarak selamladı.



Bületn Ersoy