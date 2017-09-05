Murat Dalkılıç ile Şilan Makal aşk mı yaşıyor? Şilan Makal kimdir?

Geçtiğimiz ay Merve Boluğur ile boşanma kararı aldıklarını açıklayan Murat Dalkılıç'ın, Şilan Makal ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Makal ile Dalkılıç'ın, ünlü şarkıcının 'Aşinayız' isimli şarkısına çektiği klipte yakınlaşmaya başladığı iddia edilmişti. Çıkan bu haberden sonra Şilan Makal bir basın açıklaması yaptı.
Şilan Makal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün hakkımda çıkan haberleri talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Tatilimi arkadaşım ve dostum Merve Dalkılıç ile geçirdiğim tüm gazetelerde haber olarak yer almışken, gerçeği yansıtmayan asılsız bir haberin içinde yer almaktan dolayı oldukça üzgünüm.
Haberi yapan sevgili gazeteci dostumuza da kırgınlığım yok, ama yanlış istihbarat belli ki, bunu da saygıyla karşılıyorum.
Merve ve Murat çok sevdiğim, değer verdiğim iki arkadaşımdır ve ömür boyu da böyle kalacaklar.
Aynı menajerlik şirketiyle çalıştığım Sayın Murat Dalkılıç'ın, 'Aşinayız' isimli parçasının klibinde rol alarak oyuncu arkadaşı olmamın dışında, yansıtıldığı gibi bir ilişkim yoktur. Bir sevgilim olduğu doğrudur.
Fakat bugün yansıtıldığı gibi bu kişi Murat Dalkılıç değildir.
Benim ailemden aldığım örf ve adetlerde, bana ilk öğretilen namus kavramı herşeyden değerlidir. Öğretisiyse yaşamımın her anında bana yol gösterecektir.
Bu tarz haberlerin içinde olmaktan ailem ve kendim adına oldukça üzüntülüyüm. Bu açıklamayı da başta hayatımda olan kişiye, aileme ve hayranlarıma olan saygımdan dolayı yapıyorum.
Bende kullanılan haber başlığındaki gibi bu haberle, sırtımdan vurulmuş oldum. Keşke birileri arasa ve bana sorsaydı. O zaman bende en gerçeğini buradaki gibi açıklayabilirdim...
Saygılarımla"
ŞİLAN MAKAL KİMDİR?
Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. Şilan Makal adını bir moda ayrışmasıyla duyurdu.
Oyuncu olmak isteyen Makal bunun üzerine, uygulamalı oyunculuk eğitimi almıştır.
Makal, başrolünde Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin paylaştığı, SHOW TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin'de Dilan karakterini canlandırmaktadır.
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