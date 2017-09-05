'Tecavüzcü Coşkun' karakterini canlandıran Coşkun Göğen ameliyat olacak

DHA'da yer alan habere göre; Tanıtımını yapmak için gittiği Antalya'daki özel bir hastanede check-up yaptıran sinema sanatçısı Coşkun Göğen'in kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Anjiyo olan Göğen'e, doktorlar bu kez de aort anevrizması teşhisi koyarak ameliyat olması gerektiğini söyledi.
Doktorların önerisini dikkate alan sanatçı, yarın ameliyat masasına yatacak. Doktorun ameliyat olmasını önerdiğinde paniklediğini belirten Coşkun Göğen, "Başka bir doktora daha muayene olduktan sonra ameliyat olmayı kabul ettim" dedi.
AMELİYAT 6 SAAT SÜRECEK
Bu ameliyatın hiç hesapta olmadığını vurgulayan Coşkun Göğen, "Kalbe giden en büyük damar olan aortta şişme olmuş. Yarın 6 saate yakın sürecek bir ameliyata gireceğim. Allah yolumuzu açık etsin. Bu riskli bir şey. Ama doktorum bana moral veriyor. Yaş 73 yani, hayırlısı olsun. Kendimi doktorlara emanet edeceğim" dedi.
Emektar oyuncuyu sanatçı arkadaşları da hastanede yalnız bırakmıyor. Sanatçı dostları Peker Açıkalın, Engin Evin, kaleci Yaşar, Kartal Kaan, Coşkun Göğen'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Antalya'da yaşayan bir dönemin ünlü pop sanatçısı Engin Evin, "Önce anjiyo oldu. Ancak doktorlar bir tanı daha koydu. Yarın ameliyat olacak. Panik olacak bir durum yok" diye konuştu.
AORT ANEVRİZMASI NEDİR?
Vücuttaki en büyük damar olan aort, kalpten direkt çıkan ve tüm organlara temiz kanı taşıyan 'ana kan hattı'dır. Kişinin boy ve kilosu göz önünde bulundurularak, dakikada 3 ila 6-7 litre kan taşıyor. Bu kanı taşırken de kalbin atım gücüne ve bünyenin yapısına bağlı olarak içinde belirli bir basınç var (80- 140 mmHg). Buna halk arasında tansiyon deniliyor. Aort çeşitli sebeplerden dolayı vücutta sessizce büyüyebiliyor.
- Coşkun Göğen
- Tecavüzcü Coşkun
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Misafir 7 dakika önceyaş 73 kaporta taş maaşallah,Allah şifalar versin.00
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Misafir 15 dakika önceallah korusun . inşallah sağlığına kavuşur00