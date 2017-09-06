Ferhat Göçer Sağlık Bakanlığı'na danışman oldu!

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“BU GÖREV BİR ONUR”

Göçer, “Cerrahlık arada bir yapılacak iş değil. Şu an müziğe ağırlık verdiğim için yapamıyorum ama doktor olarak sağlık okuryazarlığı projesinde çalışmaktan onur duyuyorum” diyor.