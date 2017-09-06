Nesrin Cavadzade: Benim kilom 48 ve bu hiç değişmeyecek

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre; Kilosuyla ilgili haberlerden sıkıldığını belirten güzel oyuncu, iddialı konuştu: “Bu işten çok sıkıldım. Benim kilom 48 ve bu hiç değişmeyecek. Ne aşağı inecek ne de yukarı çıkacak!”





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