Evlilik hazırlıkları yaparken ayrılan Eda Erol ile Alişan cephesinde ilk yorum yapan Alişan’ın babası Mehmet Tektaş oldu.
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Tektaş'ın, ayrılığı müstakbel gelininin duyurmasına kızdığı öne sürüldü. Tektaş'ın, “Kendini artist zannediyor galiba” diyerek tepki gösterdi iddialarına karşılık Alişan açıklama yaptı.
Beyaz TV'ye bağlanan şarkıcı şunları söyledi: “Ben açıklama yapmışım, hala bunun arkasında ne var? Takıları geri istiyor iddiaları falan bunlar ne ayıp şeyler ya? Bu haberleri çıkaran herkese diyorum ki sizin kız kardeşiniz aynı durumda olsaydı ve onun hakkında her gün bir iddia ortaya atılsaydı siz ne düşünürdünüz ya?”
"Ben Instagram’dan dün açıklama yaptım. Biz kendi aramızdaki sorunları çözemediğimiz için ayrıldık. Lütfen ailemizi üzecek haberler yapmayın dedim. Biz birlikteyken de haberler yapıldı, ipe sapa gelmez iddialar ortaya atıldı. Biz sorunları çözemedik ve ayrıldık. Daha ayrıldığımızı söylemeden bir tane deli çıktı saçma sapan iddialar ortaya attı, üzerine vazife olmayan şeyler söyledi. Bu adam haber yapıldı. Ben Eda’dan ayrılmış da olsam Eda’nın ailesine, namusuna şerefine laf edecek olan karşısında beni bulur. Ben Eda’nın bundan önce de sonra da ne olursa olsun namusuna şerefine her zaman kefilim. Böyle haberlerin yapılması ben kime ne yaptım da acaba ben birlikteyken de haberler yapıldı, ayrıldıktan sonra da yapılıyor. Neden ya?"
TAKILARI GERİ İSTİYOR İDDİALARI AYIP
"Ben açıklama yapmışım, bunun arkasında ne var? Takıları geri istiyor iddiaları falan bunlar ne ayıp şeyler ya? Bu haberleri çıkaran herkese diyorum ki sizin kızkardeşiniz aynı durumda olsaydı ve onun hakkında her gün bir iddia ortaya atılsaydı siz ne düşünürdünüz ya? Babam Eda’yı kızı gibi görüyor. Babam artist zannediyor kendini demiş. Babamı uyardım gelip sorarlar bir şey söylerler açıklama yapma… Eda neden böyle bir şey yaptı diye sordu gitmiş bunu ‘artist dedi’ diye haber yapmışlar. Lütfen artık bir şey yazmasınlar"
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