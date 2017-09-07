4 | 14

"Ben Instagram’dan dün açıklama yaptım. Biz kendi aramızdaki sorunları çözemediğimiz için ayrıldık. Lütfen ailemizi üzecek haberler yapmayın dedim. Biz birlikteyken de haberler yapıldı, ipe sapa gelmez iddialar ortaya atıldı. Biz sorunları çözemedik ve ayrıldık. Daha ayrıldığımızı söylemeden bir tane deli çıktı saçma sapan iddialar ortaya attı, üzerine vazife olmayan şeyler söyledi. Bu adam haber yapıldı. Ben Eda’dan ayrılmış da olsam Eda’nın ailesine, namusuna şerefine laf edecek olan karşısında beni bulur. Ben Eda’nın bundan önce de sonra da ne olursa olsun namusuna şerefine her zaman kefilim. Böyle haberlerin yapılması ben kime ne yaptım da acaba ben birlikteyken de haberler yapıldı, ayrıldıktan sonra da yapılıyor. Neden ya?"