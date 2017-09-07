Dilan Çiçek Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dilan Çiçek Deniz kimdir? Son olarak Bodrum Masalı'nda 'Su' karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki oyuncu ve model olan Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli ve kaç yaşındadır? İşte Dilan Çiçek Deniz hakkında merak edilenler...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Öğretmen bir anne ve babanın kızı olan Deniz, lise yıllarında iken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. Henüz 17 yaşındayken liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılmış ve oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okuyan Deniz, daha sonra Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Edebiyata olan sevgisinden dolayı on beş yaşında, 'Güneşi Annem Sanırdım' adlı bir şiir kitabı çıkardı. Güzellik yarışması olan Miss Turkey 2014'te 2. oldu ve 2015'de Miami'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adım atan Dilan Çiçek Deniz, ardından Güneşin Kızları dizisinde rol almıştır. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizisinde başrollerini paylaştığı Büşra Develi ile çok eskiden beri arkadaşlar. Öte yandan yine Tatlı Küçük Yalancılar'da rol arkadaşı Alperen Duymaz ile 2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizide abi-kardeş rollerini oynamışlardır.