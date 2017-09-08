Tümer Metin ile Gamze Topuz ayrıldı

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gamze Topuz, "Tümer Metin'le 8 aydır sevgiyle sürdürdüğümüz ilişkimizi birbirimizi yormamak,aramızdaki sevgi ve saygıyı yitirmemek adına sonlandırma kararı aldık. bu hassas dönemde sizden de aynı hassasiyeti göstermenizi önemle rica ediyorum" dedi.

gamze topuz

tümer metin