Ceyda Ateş: Bizim için dua edin

Milyonlarca kişiyi etkileyen Irma kasırgasından oyuncu Ceyda Ateş de nasibini aldı. Bir süredir sevgilisi Buğra Toplusoy ile Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Ceyda Ateş, takipçilerinden dua istedi.
'Uçaklar iptal' diyen oyuncu çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Mutsuzdu... Kasırgayı bekliyordu... (Merak edenler, soranlar, hepinize teşekkür ederim. Şimdilik iyiyiz. Fırtına pazar günü geliyor. 'Neden bir yere gitmiyorsun' diye soranlar var. Uçaklar iptal ve biz Orlando'ya gidiyoruz ama oraya da geliyor. Sadece 'otel biraz da olsa güvenli olur' diye düşündük. Pazar günü zorlu bir gün. Şimdiden dualarını yollayanlar için teşekkür ederim. Hepinizi kocaman seviyorum. "
ABD'ye doğru beşinci kategoride ilerleyen Irma Kasırgası'nın ilk vuracağı eyalet olan Florida'da 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi.
- CEYDA ATEŞ
- Buğra Toplusoy
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