Serenay Sarıkaya'nın gözleri bozuldu

Serenay Sarıkaya önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. HT Magazin'in haberine göre, arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen güzel oyuncu, spor giyim tarzı ve numaralı gözlükleriyle dikkat çekti.

Arap hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Sarıkaya, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi