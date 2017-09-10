MAGAZİN

Bülent İpek: Bu kararı veren bürokratları tebrik ediyorum

10 Eylül 2017 Pazar, 01:26:04

HT MASA ekibi bu hafta, Ferhat Göçer’in Sağlık Bakanlığı’na danışman olmasını, Tarkan’ın konserinde yaşanan teknik arızaları dolunaya bağlamasını ve magazin dünyasında öne çıkan başlıkları masaya yatırdı

  • 1 Bülent İpek: Bu kararı veren bürokratları tebrik ediyorum
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    HT MAGAZİN’in ortaya çıkardığı Ferhat Göçer’in Sağlık Bakanlığı’na danışman olduğu ve 5 bin TL aldığı haberi büyük ses getirdi. Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi projesinde çalışmaya başlayan sanatçının “Cerrahlık arada bir yapılacak iş değil. Şu an müziğe ağırlık verdiğim için yapamıyorum ama doktor olarak sağlık okuryazarlığı projelerinde çalışmaktan onur duyuyorum” şeklindeki açıklaması için ne düşünüyorsunuz? 

  • 2 Bülent İpek: Bu kararı veren bürokratları tebrik ediyorum
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    Oben Budak: Bilinirlik açısından Ferhat Göçer’i seçmiş olmalılar. Maalesef bizim Dr. Oz gibi genç, dinamik, güvenilir bir doktorumuz yok. Bakanlık, şarkıcı olsun da ilgi artsın bari diye düşünmüş olabilir.

  • 3 Bülent İpek: Bu kararı veren bürokratları tebrik ediyorum
    3 | 37

    İpek Durkal: Faydası olacağına inanıyorum. 

     

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  • 4 Bülent İpek: Bu kararı veren bürokratları tebrik ediyorum
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    Bülent İpek: Göçer’i ve bu kararı veren bürokratları tebrik ediyorum. Ferhat Göçer’in sağlıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında yapacağı uyarılar herhangi bir doktordan çok daha fazla dikkat çekecektir. Göçer çok konser veren bir şarkıcı. Kendisiyle konuştum...

  • 5 Bülent İpek: Bu kararı veren bürokratları tebrik ediyorum
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    Cerrahlığı dediği gibi bu yüzden yapamıyor ama eski doktor ünlüler Erol Köse ve Mustafa Altıoklar gibi doktorluğu asla bırakmak niyetinde değil. Çok seviyor ve tamamen bırakırsa aldığı eğitime ihanet olacağını düşünüyor ki bence haklı. Şöhretini insanları sağlık konusunda yönlendirmek için kullanacak.

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