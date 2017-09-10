Bülent İpek: Bu kararı veren bürokratları tebrik ediyorum

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Hep söylüyorum bu ülkenin tek ‘popstar’ı Tarkan ama maalesef konserlerine gerekli özeni göstermiyor gibi geliyor bana. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler hep... Rakibi olmadığı için çok özenmiyor sanki. Çok daha iyisini yapabillir ve acıdır ki bunu o da biliyor!