Göksel: Yanımda bir yakışıklı var

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HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Yazar arkadaşı Kemal Hamamcıoğlu ile objektiflere takılan ünlü şarkıcı, “Ben de tam sizi düşünüyordum, birden çıktınız geldiniz. Yanımda yakışıklı biri var, size iyi malzeme olacak diye düşündüm” diye muhabirlere takılıp ekledi: “Sadece arkadaşız.”