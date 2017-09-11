Hayranlarından Bergüzar Korel'e duygulandıran yaş günü hediyesi

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HT Magazin'in haberine göre Bergüzar Korel Universal Fan Club’ın İzmir-Karaburun’da yaptırdığı Sanat Atölyesi’nin açılışına annesi Hülya Darcan’la katılan Bergüzar Korel, yaptığı konuşmada “Çok güzel bir aile oldunuz ve bu ailenin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor” dedi.