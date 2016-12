Her yıl erkek saç ve bakım trendlerinin ana belirleyicilerinden biri olan Şükrü Dudu ve ekibi, “2016 Best Model Of The World” yarışmasına da muhteşem saç tasarımları ile damgasını vurdu.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin gündemini belirleyen dev işadamlarının yanı sıra iş, sanat, magazin ve cemiyet dünyasının önde gelen baylarına kuaförlüğün artık çok üstünde akademik bir hizmet veren Şükrü Dudu Barber’s Club ekibi; 2016 “Best Model Of The World” yarışmasına birbirinden şık erkek saç tasarımları ile damgasını vurdu.





Türkiye’de erkek saç trendlerinin her sezon belirleyici markalarından biri olan Şükrü Dudu Barber’s Club; bu yıl sekizinci defa Best Model adaylarını muhteşem bir geceye hazırladı ve adeta enfes bir görsel şölene imza attı.





Dünya finalistleri üzerinde uyguladığı saç modelleri ile yarışmanın dışında 2016-2017 kış sezonu erkek saç trendlerini de tüm detayları ile vurgulayan ekip yarışmanın birincisi olan Onur Seyit Yaran’a uyguladığı saç modeli ile de büyük övgü aldı.