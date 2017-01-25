Melekleri Türkiye’ye getirdi, iş dünyasının Oscar’ını kaptı

11 yıldır düzenlediği şovlarla aralarında Miranda Kerr, Adriana Lima, Irina Shayk, Kendall Jenner, Erin Heatherton, Lindsay Ellingson ve Isabeli Fontana’nın da bulunduğu dünyaca ünlü pek çok modeli Türkiye’de podyuma çıkaran Dosso Dossi Fashion Show, iş dünyasının Oscar’ı olarak tanımlanan Oxford Socrates Ödülü’ne layık görüldü.

‘ÖDÜL BİZİ GURURLANDIRDI’

Ödülü Londra’daki Oxford Town Hall’da düzenlenen törenle Socrates Komitesi üyeleri Prof. Dr. John W. A. Netting ve Dr. Vincenzo Costilgo’nun elinden alan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, ödülün kendilerini gururlandırdığını söyledi. Eraslan, 8-13 Haziran arasında Antalya’da düzenleyecekleri yeni şovlarında yine dünyaca ünlü bir ismin podyuma çıkacağını da sözlerine ekledi.

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