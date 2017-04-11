Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, kendi tasarladığı ürünlerin tanıtımı için Birce Akalay’ı kullandı. Birçok diziye ve ünlü isimlere stil danışmanlığı yapan ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile de bu şekilde tanışan Başak Dizer, yeni tasarımlarını açtığı bir sosyal medya hesabı üzerinden tanıtıyor.

Posta'da yer alan habere göre, Başak Dizer, tasarımını yaptığı kıyafetlerden biri için 4 ay önce Sarp Levendoğlu ile olan evliliğini bitiren Birce Akalay’ı tercih edince dedikodu çarkları dönmeye başladı.

KIVANÇ VE BİRCE'NİN İLİŞKİSİ OLMUŞTU

Zira Başak Dizer'in kıyafet tanıtımı için seçtiği kişi olan Birce Akalay, bir dönem eşi Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.