Bülent İpek: Villadaki âlem ayrılığın bahanesi

İpek Durkal: Murat Boz ile Aslı Enver birbirine çok yakışıyorlardı ama olmayınca olmuyor işte. Zaten bir süredir ayrılacakları konuşuluyordu. Ben ayrılığın Murat Boz’un Eser Yenenler’in evindeki partiye katılmasıyla pek ilgisi olduğunu sanmıyorum. İlişkiler bazen böyledir: Tükenir ve biter. Bu da öyle oldu...
Bülent İpek: İlişkilerde ikinci denemeler genelde ayrılıkla sonuçlanıyor. Villadaki âlem Aslı Enver için ayrılık bahanesi olmuş. Ben Murat Boz’un yıllarca çabalayarak hakkıyla edindiği şöhreti kendi eliyle adeta ‘boz’durup harcıyor olmasına inanamıyorum. Kanka, eş, dost aklıyla kariyer yönetilmez.
Kadir Kaymakçı: Murat Boz’la Aslı Enver’in geçen hafta anlaşarak ayrıldığı da söyleniyor! Eser, kankası aşk acısını unutsun diye kıyak yapıp böyle bir gece organize etmiş... Bu geceden önce ya da sonra bilemem ama Murat her iki durumda da ayıp etmiş! Aslı Enver’i bir daha hiç görmeyeceği iki kadın için kaybettiyse de Aslı’yı unutmak için böyle ucuz bir organizasyona katıldıysa da hata etmiş... Ben her iki durumu da yakıştıramadım doğrusu!
YENİ TREND BEKÂRLIĞA VEDA PARTİLERİ
Barış Arduç, Engin Öztürk ve Kerem Fırtına’nın da aralarında bulunduğu 13 arkadaşı, Sarp Akkaya’yı bekârlığa veda için Avrupa’nın eğlence merkezi Amsterdam’a götürdü. Bekârlığa veda partisi bu ünlü isimlerin sevgilileri tarafından nasıl karşılanmıştır sizce?
Esin Övet: Kötü karşılanacağını düşünseler böyle bir program yapmazlar. Hanımları tebrik ediyorum. Belli ki onay verdiler ve bu ekip Amsterdam’a gidip eğlendi. Kadınlar, sıkmaz ve yasaklar koymazlarsa adamlar zaten sıkılmaz ya da aldatma olayına girmez. Bu bir bir daha iki ama siz beyler buna yanıt verseniz daha doğru olur sanki.
İpek Durkal: Bekârlığa vedada çıtayı yükseltmişler. Kızlar özenmiştir herhalde bu eğlenceye....
Kadir Kaymakçı: Yıl 2017, bunu kıskanan kadın hâlâ varsa direkt 30-40 yıl önceye ışınlansın! Bunu kıskanan kadınla bir evliliği, bir ömrü birlikte geçirmeyi hayal bile edemiyorum; eyvah ki ne eyvah!
Bülent İpek: Çılgın şehir Amsterdam’da çok eğleniyor görünüyorlar. Son dönemde İstanbul gece hayatında da gözle görülür bir kız kıza eğlence trendi var. Akşamüstü Nişantaşı restoranlarına bakın, masaların yarıdan fazlası kız kıza, kalanı karma. Arkadaşıma sormuştum, ‘Erkekler nerede?’ diye. O da ‘Ya maçtadır ya da bir arkadaşlarının bekârlığa veda partisindedir’ demişti. Erkek erkeğe eğlencenin bahanesi bekârlığa veda partileri.
‘TARKAN STAR OLDUĞUNU HATIRLASA İYİ OLACAK’
Tarkan’ın merakla beklenen albümü bu kez de isim sorununa takıldı. Oben Budak, Megastar’ın albümün ismine bir türlü karar veremediği için çıkış tarihini bir kez daha ertelediğini yazdı. Tarkan’ın albümünü sürekli ertelemesi beklentiyi düşürüyor mu? Siz bu albümden neler bekliyorsunuz, Tarkan beklentileri karşılayacak mı?
Kadir Kaymakçı: Bu kadar zor mu yahu isim bulmak? Ben çok da bir şey beklemiyorum bu albümden... Tarkan’ın karizmasıyla normalden bir tık yukarı taşıdığı özelliksiz, sıradan şarkıların peş peşe geldiği bir albüm olacaktır. Türk popunun içinde bulunduğu durumda devrim yapacak bir albüm beklemek hayal olur çünkü ortada iyi müzik için rekabet yok! Bakın Aleyna Tilki’ye, şarkı söylemden bol bol saçmalayarak ‘sanatçı’ oldu bile!
Bülent İpek: Piyasa çoktandır yeni ve iyi bir pop şarkısı duymadı. O yüzden Tarkan’ın yeni şarkısıyla ilgili çok büyük bir beklenti yok. Ancak bu aynı zamanda iyi şarkının tutması için bir fırsat. Patlayacak birkaç Tarkan şarkısı müzik piyasasının yıllardır üzerinden atamadığı ölü toprağını silkelemeye yardım edecektir. Kilitlenmiş pop müziği açacak anahtar Tarkan’ın elinde. Güzel şarkılar yapmış olmasını diliyorum.
‘DEMET ELİNİ ZAYIFLATACAK KOZ VERMEK İSTEMİYOR’
Demet Şener, geçen hafta özel dedektif paniği yaşadı. Bir şirket yöneticisiyle ilişkisi olduğu yönünde dedikoduları yalanlayan ünlü model, kendisini takip eden stajyer muhabiri dedektif sanınca muhabire tepki gösterdi. Şener’in bu korkusunu nasıl yorumluyorsunuz?
Kadir Kaymakçı: Ya gerçek hayatta bu kadar eğlenceli şeyler olurken bizim yerli diziler nasıl böyle konu kabızı oluyor şaşırıyorum! Mike Hammer’i mi Sherlock Holmes’u mu tutmuş acaba İbrahim Kutluay? Demet Hanım buna Jason Bourne’u kiralayarak cevap verebilir! Korkarım bu ikilinin boşanma davasında ‘Avengers’ ile ‘Justice Leuge’ mahkeme salonunda birbirine girecek;))
Bülent İpek: Demet Şener 10 milyon lira boşanma tazminatı istiyorsa, ihanet iddialarını desteklediğini düşündüğü birtakım belgeleri ve şahitleri mahkemeye sunuyorsa tabii ki karşı tarafın dedektif tutmasından korkar. Büyük tazminatlı davalarda karşılıklı koz elde etme çabaları olabiliyor. Şener kendisiyle ilgili iddiaları yalanladı ama yine de elini zayıflatacak herhangi bir koz vermek istemiyor.
Kadir Kaymakçı: Bizde bırakın katılmayı Met Gala’yı cümle içinde bile kullanabilecek bir ünlü yok!
Bülent İpek: Ben Stella Maxwell’in şıklığını, Kendall Jenner’ın tarzını, Zendaya’nın enerjisini beğendim. Böyle organizasyonların kırmızı halı fotoğraflarını görünce bizde hiçbir zaman olamayacağını düşünüp üzülüyorum.