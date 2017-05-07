Bülent İpek: Villadaki âlem ayrılığın bahanesi

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Kadir Kaymakçı: Murat Boz’la Aslı Enver’in geçen hafta anlaşarak ayrıldığı da söyleniyor! Eser, kankası aşk acısını unutsun diye kıyak yapıp böyle bir gece organize etmiş... Bu geceden önce ya da sonra bilemem ama Murat her iki durumda da ayıp etmiş! Aslı Enver’i bir daha hiç görmeyeceği iki kadın için kaybettiyse de Aslı’yı unutmak için böyle ucuz bir organizasyona katıldıysa da hata etmiş... Ben her iki durumu da yakıştıramadım doğrusu!