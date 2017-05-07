MODA

Bülent İpek: Villadaki âlem ayrılığın bahanesi

07 Mayıs 2017 Pazar, 07:36:30

HT MASA ekibi bu hafta Sarp Akkaya’nın Amsterdam’daki bekârlığa veda gezisini, Demet Şener’in stajyer muhabiri dedektif sanmasını, Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ayrılığını, Tarkan’ın bitmeyen albümündeki son gelişmeleri ve moda dünyasına damga vuran Met Gala’yı masaya yatırdı

  • 1 Bülent İpek: Villadaki âlem ayrılığın bahanesi
    1 | 28

    Aslı Enver’le ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen Murat Boz, kankası Eser Yenenler’le birlikte üç güzelle âlem yaparken muhabirlere yakalandı. Boz’un sabaha kadar süren partisinin ardından haberin çıktığı gün Aslı Enver, Boz’u terk etti. Enver fevri mi davrandı? Boz bu hataya nasıl düştü?

  • 2 Bülent İpek: Villadaki âlem ayrılığın bahanesi
    2 | 28

    Oben Budak: Murat Boz’da hiç akıl yokmuş doğrusu. Aldatmak için kendisi kadar popüler bir TV ünlüsünden başkasını bulamamış mı? Bu şekilde sobelenirler tabii.

  • 3 Bülent İpek: Villadaki âlem ayrılığın bahanesi
    3 | 28

    Esin Övet: Murat Boz kariyerini iyi yönetemiyor. Aslı Enver’le ilişkisi sayesinde güzel toparlıyor gibiydi ama bu son çapkınlık onu tamamen geriye götürdü. Keşke böyle bir çapkınlık içinde yakalanmasaydı.

  • 4 Bülent İpek: Villadaki âlem ayrılığın bahanesi
    4 | 28

    İpek Durkal: Murat Boz ile Aslı Enver birbirine çok yakışıyorlardı ama olmayınca olmuyor işte. Zaten bir süredir ayrılacakları konuşuluyordu. Ben ayrılığın Murat Boz’un Eser Yenenler’in evindeki partiye katılmasıyla pek ilgisi olduğunu sanmıyorum. İlişkiler bazen böyledir: Tükenir ve biter. Bu da öyle oldu...

  • 5 Bülent İpek: Villadaki âlem ayrılığın bahanesi
    5 | 28

    Bülent İpek: İlişkilerde ikinci denemeler genelde ayrılıkla sonuçlanıyor. Villadaki âlem Aslı Enver için ayrılık bahanesi olmuş. Ben Murat Boz’un yıllarca çabalayarak hakkıyla edindiği şöhreti kendi eliyle adeta ‘boz’durup harcıyor olmasına inanamıyorum. Kanka, eş, dost aklıyla kariyer yönetilmez.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000