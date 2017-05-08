MODA

Serenay Sarıkaya’dan Kerem Bürsin'e veto

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:14:52

  • 1 Serenay Sarıkaya’dan Kerem Bürsin'e veto
    1 | 13

    Yeni bir reklam filminde rol alan Kerem Bürsin, sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan veto yedi.

  • 2 Serenay Sarıkaya’dan Kerem Bürsin'e veto
    2 | 13

    Hürriyet'in haberine göre, Barış Arduç’un ardından bir banka ile anlaşan Kerem Bürsin, geçen ay reklam filmi çekimine katıldı. 

  • 3 Serenay Sarıkaya’dan Kerem Bürsin'e veto
    3 | 13

    Bir aydır post prodüksiyon aşaması süren reklam filmi yayına girmeden önce Serenay Sarıkaya’dan veto yedi.

  • 4 Serenay Sarıkaya’dan Kerem Bürsin'e veto
    4 | 13

    Sarıkaya, kadın oyuncuya bakma sahnesini filmden çıkarttırdı. Senaryo gereği, yolda yürürken yanından geçen kadının arkasından bakması gereken Bürsin, filmin son halinde kadına bakmıyor. 

  • 5 Serenay Sarıkaya’dan Kerem Bürsin'e veto
    5 | 13
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000