Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel, kelimenin tam anlamıyla ekranda büyüdü. Şimdi koca delikanlı olan Furkan Göksel, sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
23 yaşındaki Furkan Göksel, ekranlarda büyüdüğü için çocukluğundan beri Türk izleyici onun her halini biliyordu.
Şimdi de Furkan Göksel sevgilisiyle gündeme geldi. Sosyal medyada, sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşan Göksel ve sevgilisinin fotoğrafları binlerce beğeni aldı.
İşte Furkan Göksel'in paylaştığı o fotoğraflar...