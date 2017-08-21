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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:21:02

  • 1 Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi
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    Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel, kelimenin tam anlamıyla ekranda büyüdü. Şimdi koca delikanlı olan Furkan Göksel, sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. 

  • 2 Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi
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    23 yaşındaki Furkan Göksel, ekranlarda büyüdüğü için çocukluğundan beri Türk izleyici onun her halini biliyordu.

  • 3 Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi
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    Şimdi de Furkan Göksel sevgilisiyle gündeme geldi. Sosyal medyada, sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşan Göksel ve sevgilisinin fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

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  • 4 Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi
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    İşte Furkan Göksel'in paylaştığı o fotoğraflar...

  • 5 Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi
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