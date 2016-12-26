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Murat Boz'a 'Özledim' cezası

Şarkıcı Murat Boz, 'Şans' isimli albümünde okuduğu "Özledim" şarkısını izinsiz kullandığı gerekçesiyle bestekar Uğur Bayar'a tazminat ödeyecek.

26 Aralık 2016 Pazartesi, 12:50:46 Güncelleme: 13:00:49

Hayati ARIGAN / İSTANBUL

Şarkıcı ve bestekâr Uğur Bayar, üç yıl önce 'Dünya' isimli eserinin 'Özledim' adıyla izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Murat Boz ile Fettah Can ve Dokuz Sekiz Müzik şirketine açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, şarkının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 9 bin TL maddi 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 3 yıl önce açılan davada, Uğur Bayar, 'Dünya' isimli eserinin çalınarak başka bir eserde kullanıldığı iddiasıyla Murat Boz, Fettah Can ve Dokuz Sekiz Müzik şirketine 11 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. 'Dünya' isimli eserinin 2006'da 'Hak Etmedim' adlı albümünde yer aldığını belirten Bayar, Dokuz Sekiz Müzik şirketi tarafından çıkarılan Murat Boz'un 'Şans' isimli albümün 'Özledim' isimli şarkısında izinsiz kullanıldığını ileri sürdü.

Albüm detayında ise şarkının söz yazarı olarak, kendisinin yerine Fettah Can'ın gösterildiğini kaydeden Bayar, ayrıca Fettah Can'ın eseri Murat Boz'un dışında Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis'e de verdiğini belirterek, 'Dünya' isimli eserin aşırılarak ve tahrip edip izinsiz kullanıldığını iddia etti.

İFTİRA

Dokuz Sekiz Müzik, Murat Boz'un seslendirdiği 'Özledim' şarkısının çalıntı olmadığını, Fettah Can'ın vermiş olduğu izin belgesine güvendiklerini belirtti. Şirketin tüm yasal izinlerin alındığı sözü ile Murat Boz'un bu eseri albümünde seslendirdiğini ve kendisine iftira atıldığını kaydetmişti.

MAHKEME BAYAR'I HAKLI BULDU

Mahkeme, 'Dünya' adlı eserin çalıntı olup olmadığının tespiti için dosyayı 3 kez bilirkişiye gönderdi. Davanın dün görülen karar duruşmasında mahkeme, eserin izinsiz kullanılmasından dolayı Murat Boz ile Fettah Can ve Dokuz Sekiz Müzik şirketine 3'er bin liradan 9 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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