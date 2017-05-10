ÖZEL RÖPORTAJLAR

Ünlülerin çocukluk halleri

27 Kasım 2016 Pazar, 16:03:10

  • 1 Ünlülerin çocukluk halleri
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    Engin Altan Düzyatan

     

  • 2 Ünlülerin çocukluk halleri
    2 | 195

    Engin Altan Düzyatan

     

  • 3 Ünlülerin çocukluk halleri
    3 | 195

    Çağla Şıkel

  • 4 Ünlülerin çocukluk halleri
    4 | 195

    Çağla Şıkel (Solda)

  • 5 Ünlülerin çocukluk halleri
    5 | 195

    Demet Akalın 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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2000
YORUMLAR 7
  • Misafir 01 Mayıs 2017 Pazartesi 17:27
    en şeker bebek bengü.
  • Misafir 21 Nisan 2017 Cuma 13:23
    Bazı ünlüler hiç değişmemiş,mesela Cem Yılmaz'ın kulaklar aynı.
  • Misafir 27 Mart 2017 Pazartesi 12:06
    bülent ersoyu insan rüyasında görse korkudan altına kaçırır
  • Misafir 15 Şubat 2017 Çarşamba 20:00
    bütün derdimiz bunlardı kırk yıl görmesek aklımıza gelmezler
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