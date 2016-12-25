Cenk Eren: ‘Yeni şarkılar söylemeye korkuyorum’

Cenk Eren’le geçen yıl ‘Repertuvar Tanju Okan Şarkıları’ albümü için röportaj yapmış ve samimi, hoşsohbetini tatmıştım. Bu kez ‘Repertuvar Ferdi Özbeğen Şarkıları’ için bir araya geldik. 2016’da olduğu gibi 2017’de de Eren hakkında çok konuşacağız. Yeni yılda halk konserleri yaparak hayranlarıyla daha fazla bir araya gelecekmiş ünlü şarkıcı, ilk konserini de 17 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde verecekmiş. Şimdiden duyurulur...

‘FERDİ ABİ'YE SÖZÜM VARDI’

‘Repertuvar Tanju Okan Şarkıları’ albümünden sonra ‘Repertuvar Ferdi Özbeğen Şarkıları’nı çıkardınız. Ferdi Özbeğen şarkılarını seçme sebebiniz nedir?

Tanju Okan albümü bittiğinde, Ferdi Özbeğen şarkıları yapma fikri oluşmuştu. Ferdi Abi, Bodrum’da otururken “Sen çok güzel şarkı söylemeye başladın. Benim şarkılarımdan bir repertuvar oluştur, bundan da bir albüm yap. Ben görürüm ya da görmem” demişti. Ben gördüğüne inanıyorum. Ona böyle bir sözüm vardı. Orada bir vefa da söz konusu

Birinci repertuvar albümü çok iyi tepkiler aldığı için mi devam etme kararı aldınız?

Evet tabii. “Tanju Okan albümü güzel bir iş oldu, ben buradan devam edeyim” dedim. Dürüst konuşayım, ilki çok iyiydi. Diğer sanatçı arkadaşlarım da iyi bir şarkı patlayınca o tarz şarkı yapar. Ben de Tanju Okan albümünden iyi para kazanınca, Ferdi Özbeğen albümüne yatırdım.

Satışlar ortada ama ikinci albüme nasıl tepkiler geldi?

Her şey satış değildir. Evet, bizim albümümüz iyi satıyor. Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen, Türk pop müziğinde çok önemli isimler. İkisi de müthiş yorumcular. Onların daha önce seslendirdiği şarkıları söylemeye çalıştım. Hiçbir zaman Tanju Okan’ın üzerine çıkmak mümkün değil. Kendi yorumumu insanların beğenilerine sundum, onlar da çok teşekkür ederim beğendiler.

“Cenk Eren’in sahnesi iyi, albümleri kötü” yorumlarını bu albümlerle kırdınız mı?

‘Kiraz Mevsimi’ de var. 1996’da Sezen Aksu’yla yaptığım albüm. Aradaki albümlerde iyi bir başarı grafiği gösteremedim. Son 2 albümde sahnem kadar albümlerim de konuşulmaya başlandı.

‘ESKİYİ SEVİYORUM’

Yeni besteler, şarkılar, soundlar sizin duygularınıza hitap etmiyor mu?

O kalıba giremediğim için olabilir. Hiçbir besteciye, söz yazarına bir şey söylemek hakkım değil. Oradaki başarısızlıklar tamamen bana ait. Buradaki başarıları kendime mal ediyorsam oradaki başarısızlıklar da benim. Bu şarkılar bana oturmuyor. Eskiyi seviyorum. Hayatımda da öyle. Keşke eski sevgilim geri dönse.

Nereden geri dönse?

Neredeyse. Eski olduğu için nerede olduğunu bilmiyorum.

Eski sevgililerinizin nerelerde olduğunu, ne yaptığını merak etmez misiniz?

Benden o kadar nefret etmiş ki ortak arkadaşımız bile yok. Eski sevgililerimi merak ederim ama bulamıyorum. Engelliyim. Ulaşamıyorum.

Çıkış parçanız ‘O Günler’e klip de çektiniz...

Evet, performans klibi çektik. İmre Haydaroğlu ve Şafak Karaman çekti. Bu arada albümdeki en büyük emek aranjörlüğünü yapan Sarp Özdemiroğlu’nundur. Klip tamamen bir performans klibi. Bu kez sadece şarkı söylemek istedim. Sevgili Ferhan Şensoy’a çok teşekkür ediyorum. Bize Ses Tiyatrosu’nu açtı. Şarkı o kadar güçlü ki öne hiçbir şey geçsin istemiyorum.

'İKİNCİSİNİDE YAPACAĞIZ'

O kadar şarkı arasında 10 şarkıyı seçmek zor oldu mu?

Ferdi Bey’in söylediği o kadar şarkı vardı ki. Baktım ki işin içinden çıkamıyorum, Şafak Karaman devreye girdi. Şarkıları o seçti. ‘Ağla Halime’yi çok istedim. Söylemeyi çok sevdiğim bir şarkı. Yıllardır aklımda olan ve sahnede söylediğim bir şarkıydı. Şarkılar illa birisi için söylenmez. Kendin için de söylersin.

“Bu şarkı albümde niye yok?” gibi yorumlar alıyor musunuz?

Evet, “Bu şarkı niye yok?” diye söyleyen çok insan var. İkincisini de yapacağız gibi gözüküyor. Bu arada benim sıkı bir şarkım var. Yaza onu single yapmak istiyorum. Geçenlerde Sezen Aksu “Burada biraz dur” dedi. Yeni şarkılar söylemeye, yeni bir şarkıyla çıkmaya korkuyorum ama yeni şarkılardan oluşan bir albüm de olacak. Eski şarkılar daha nostaljik, eski şarkılar tertemizdi. Eskiden insanlar aşkı doya doya yaşıyorlarmış. Şimdiki gibi hemen tüketmiyorlarmış. Tabii ki iyi şarkılar da var ama her şey çok çabuk tüketildiği için bunların hepsi bir araya gelmiyor. Eskide çok masumane, pırıl pırıl duygular var.

'BİZDE TOPLASAN 10 STAR VAR'

“Bir ülkede 50 tane star olmaz” demişsiniz.

Bizde toplasan 10 tane star vardır. İyi şarkıcılar, işini iyi yapanlar, çok satanlar vardır ama herkes star olacak diye bir şey yok.

Starlık, ulaşılmaz olmak artık eskide mi kaldı?

Yok hayır. Yeni şarkıcılardan da star çıkar. Bakın Sıla var, Demet Akalın var. Onlar da starlığa doğru geçenler.

Emeklilik hayaliniz nedir?

Hayatımın sonuna kadar şarkı söylemek isteyen bir insan değilim. Çalışmamı biraz daha azaltarak daha mütevazı bir hayat kuruyorum. Daha sade bir hayata geçmek istiyorum.

‘Hayallerimi gerçekleştirdi’

‘O Günler’ şarkısında Selda Bağcan size vokal koçluğu yapmış. Bu nasıl oldu?

Benim ne haddime istemek. ‘O Günler’i ilk defa Selda Bağcan söylemiş. Biz bunu repertuvara koyduk, o sırada Selda Bağcan’ın konserine gittim. O da biliyordu, “Nasıl gidiyor albüm?” dedi. Hafif bir kurnazlık yaptım. “O Günler’de çok zorlanıyorum” dedim. Aslında çalışır söylerim. Biraz acısın bana istedim. Selda Bağcan benim hayatımda da, Türkiye’de de, dünyada da çok önemli.

Kendisi ne dedi?

“Söylersin söylersin” dedi ama içine sinmemiş ki bir hafta sonra arayıp “Söyleyebildin mi?” dedi. “Yok” dedim. Aslında söylemiştim. Geldi. Dünyanın en mutlu insanı oldum. Selda Bağcan’ın bir şarkıcıya vokal koçluğu yapması ancak benim hayalim olabilirdi. Hayallerimi gerçekleştirdi. Bir tarafta o, bir tarafta Halil Ergün vardı. Selda Hanım müzikal kısmına bakıyor, Halil Ergün kelimeler ve harflerin üzerine basıyor. İkisi benim kafama vura vura şarkıyı söylettiler.

‘Aşksız ilişki yürütemem’

Günümüz aşklarına karşı mesafeli misiniz?

Günümüzde ilişki var. Aşk başka, ilişki başka. 2 sene süren şeyin adı ilişkidir.

Sizi bu yüzden mi yalnız görüyoruz?

Ben de beraberlikler yaşadım, çok güzeldi. Keşke yine olsa.

Aşksız ilişki yaşar mısınız?

Bugüne kadar hep âşık oldum. Aşksız ilişki yürütemem.

Çocuk sahibi olmayı düşünmediniz mi?

Keşke olsaydı ama olmadı.

Evlat edinmeyi düşündünüz mü?

Türkiye’de o prosedürler farklı sanırım. Bildiğim bekârlardan bir tek Nilüfer evlat edinebildi. Bir kadının tek başına evlat edinmesi daha kolay. Anaç duygularla bakımını üstlenebilir, ben bir erkek olarak çocuğun bakımını üstlenemem.

Neziha KARTAL / HT MAGAZİN