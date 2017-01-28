'İyi şarkı yürek telini titretir'

‘BİRBİRİMİZ İÇİN ÖZELİZ’

Ziynet Sali ile üçüncü kez çalışıyorsunuz. Kendisini özel kılan nedir?

Behzat Gerçeker: Ziynet hem ülkemizin önemli yorumcularından biri hem de benim çok sevdiğim, ailece görüştüğüm bir dostum.

Ziynet Sali: Müzik bir duygu işidir. Aynı hislere sahip olmadığımız biriyle bırakın birlikte iş yapmayı yan yana durmak bile istemeyebiliriz. Benim için öncelikli kriter iyi insan olması. Behzat hem iyi bir insan hem de müziği iyi biliyor ve çok seviyor. Titiz, disiplinli, saygılı ve akademisyen olması Behzat’ı benim için her zaman özel kılmıştır.

‘Bir Melekten Hediye’ için nasıl bir araya geldiniz?

B.G.: ‘Bir Melekten Hediye’ Ziynet’e geldi. Nasıl geldiğini o anlatsın.

Z.S.: ‘Bir Melekten Hediye’yi Günay Çoban mail’le yollamıştı. Melankoli yaşadığım bir dönemde, Bursa konseri dönüşünde otomobilin arka koltuğuna uzandım, taktım kulaklığımı. Şarkıyı dinlerken gönül telim titredi.

Neden melankolik bir dönem yaşıyordunuz?

Z.S.: Kalbimin kırık olduğu bir dönemdi. O dönem aşk kıvılcımlarının olmasını istiyordum ama kalbimin kırıklığı aşka dayalı değildi. ‘Bir Melekten Hediye’yi bir kez daha dinledim. Kendi kendime “Acaba kalbimin kırıklığı nedeniyle mi şarkıdan bu kadar etkilendim?” diye sordum ama sonra “Nedense neden! Benim gönül telimi titretti. Dinleyen herkesin de gönül telini titreteceğinden eminim” dedim. Ertesi gün Behzat’la birlikte bir konserimiz vardı. Kuliste şarkıyı Behzat’a dinlettim.

‘BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRDI’

İlk tepkisi ne oldu?

Z.S.: Müzik için iyi bir şeyler yapmaya, müziğin yansıttığı sinerjiyi, güzelliği insanlara ulaştırmaya çalışanları hep çok sevmişimdir. Behzat da böyle biri. ‘Bir Melekten Hediye’yi dinlerken Behzat’ın nasıl heyecanlandığını gördüm. “Çok heyecanlandın, ben de öyle. Haydi birlikte yapalım” dedim. Ertesi gün çalışmaya başladık.

B.G.: Bir şarkının oluşturacağı etkinin nasıl olacağının bir ölçüsü yok. Şarkıyı bir yere yükleyip dinleyenlerin nasıl tepki vereceğini ölçemeyeceğimize göre belirleyici unsur histir. Ziynet’le birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Bu nedenle bir şarkıya verdiğimiz tepkinin ne anlama geldiğini iyi biliriz. Bir şarkıyı beğenmezsek direktolarak “Beğenmedim” deriz. Beğenirsek bir şey demeyiz ama tepkimiz şarkıdan ne kadar etkilendiğimizi zaten ortaya serer. ‘Bir Melekten Hediye’ zaten güzel. Bir de tam Ziynet’in ses tonuna uygundu. Güzel de klip çektik. Dinleyenlerden aldığımız tepki ‘Bir Melekten Hediye’de nokta atışı yaptığımızı gösterdi. İnsanları başka dünyalara götürmenin, keyif vermenin, umut aşılamanın derdindeyiz. ‘Bir Melekten Hediye’ de bu isteklerimizin gerçekleşmesi için çok iyi bir aracı oldu.

‘KALİTELİ VE KALİTESİZ AYRILACAK’

İyi şarkının tanımı nedir?

B.G.: Ziynet’in dediği gibi insanın yüreğinin telini titreten şarkı iyidir. Bazı şarkılar bir kez, bazılarıysa 3-5 kez dinlendiğinde etki eder. ‘Bir Melekten Hediye’ sanıyorum ilk dinlendiğinde insanların yüzünde bir tebessüm bıraktı, şarkıyı bir daha dinleme isteği yarattı.

Z.S.: Kesinlikle katılıyorum.

B.G.: Sonuçta bir şarkının iyi olup olmadığına toplum karar verir.

Z.S.: Kalite nedir? Yurtdışındaki meslektaşlarım da aynı soruyu soruyor. İnternette 250 milyon kez dinlenmiş olması onun kaliteli olduğunu gösterir mi? Her şey birbirine o kadar karıştı ki...

B.G.: Renkler birbirine geçti. Neyin ne olduğunu anlayamıyoruz. Sektörün sorunları sona erdiği, renkler birbirinden ayrıldığı zaman kaliteli şarkı, kalitesiz şarkıdan ayrılacak.

Klasik bir konu ama şarkılarımızı yurtdışına neden satamıyoruz?

B.G.: Zamana ihtiyacımız var.

Z.S.: Saray müziğimiz, klasik Türk müziğimiz ne yazık ki dünya çapında keşfedilmemiş, kendi dönemlerinde kalmış. Çok zengin içeriğe sahip olmasına rağmen bizim müziğimiz topraklarımızın dışına çıkamamış. Yunanistan şu kadarcık ülke ama Grek müziğini, sirtakiyi, buzukiyi bütün dünya biliyor. Oysa bizim de çok kıymetli, üst düzey müzisyenlerimiz var ama maalasef çeşitli festivallere katılmanın ötesine geçilemiyor.

'MÜZİK SALT EĞLENCE DEĞİLDİR'

Bir toplumsal olay sonrası konserlerin iptal edilmesi doğru mu yoksa yanlış mı?

Behzat Gerçeker: Müzik salt eğlence değildir. Bir doktor olay günü hastaneye gitmiyor mu, bir bankacı banka şubesine gidip parasal işlemlerle uğraşmıyor mu? Konserler neden iptal ediliyor? O günlerde hayatlarını kaybedenler için ciğerlerimiz yanıyor. Ailelerinin nasıl bir halde oldukları gözümüzden önünden gitmiyor. Konserlerde şıkıdım şıkıdım oynayalım, göbek atalım demiyorum. O günkü repertuvar değiştirilebilir. Acıyı müzikle de paylaşabiliriz.

Ziynet Sali: Müzik sanatın en güçlü, iyileştirici ve birleştirici dalıdır. Bu zamanlarda sanata sarılmak çok önemli.

'Kızıl Ordu Korosu'na CİĞERİM YANDI'

Kızıl Ordu Korosu anısına konser fikri nasıl ortaya çıktı?

Behzat Gerçeker: Haberi okuyunca ciğerim yandı. Takdir ettiğim bir koroydu, hayatını kaybedenler arasında tanıdıklarım vardı. Rus halkına ve hayatını kaybeden meslektaşlarımın ailelerine bir konserle başsağlığı dilemek istedim. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradım. Fikrime sıcak bakıp destek vereceklerini söyledi. Moskova ve İstanbul’daki konserlerle Kızıl Ordu Korosu’nun ne kadar kıymetli müzisyenlerden oluştuğunu göstererek Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğa katkıda bulunmak istiyoruz.

Ziynet Sali: 2 ülke arasındaki dostluk mesajları ENBE Orkestrası’nın verdiği konserlerle gözler önüne serilecek.

‘Dijital çağa ayak uyduramayanlar sektörün dışında kaldı’

Müziğin günümüzde en büyük sorunu nedir?

Behzat Gerçeker: Müzik doğal olarak dijital bir dönem yaşıyor. Bir geçiş dönemindeyiz. O geçişi tam olarak yapamadığımızı düşünüyorum.

Ziynet Sali: Bir de hızlı tüketim sorunu söz konusu.

B.G.: İnsanlar albüm yaparken korkuyor. 10 şarkılık bir albüm düşünün. Bir de bunların klipleri var. Bu hızlı tüketim çağında 10 şarkılık albüm yapmak zor. Dijital çağa ayak uyduramayanlar sektörün dışında kaldı. Böylesine hızlı tüketimin olduğu bir dönemde dinleyiciler için özel olmalısınız, onlara ulaştırdığınız şarkılar da özel olmalı. O da ancak en iyi şekilde yazmakla, en iyi şekilde bestelemekle, en iyi şekilde seslendirmekle, en iyi şekilde çalmakla mümkün olabilir.

Z.S.: Bir de sahne sorunumuz var.

'Ülkemiz sahne KONUSUNDA ÇOK GERİDE'

“Sahne sorunumuz var” dediniz, bunu biraz açar mısınız?

Ziynet Sali: Ne yazık ki ülkemiz sahne konusunda çok geride. İmkânlar ve şartlar yetersiz.

Behzat Gerçeker: Rihanna, Kuruçeşme’de sahne kuramadı. Çünkü boyutu onun sahne kurması için yetersizdi. Madonna, Türk Telekom Arena’daki konseri için 25 tırla geldi. Konser bitti, o 25 tır dolusu malzemeyle kurulan sahneyi 15 dakikada söktüler. Nasıl bir uzmanlık anlatamam. Adamlar işlerini bütün dünyaya sattıkları için konserleri de sahneleri de öylesine görkemli oluyor.

Z.S.: Biz de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde 2 konser vereceğiz diye debelenip duruyoruz. Masraflar karşılanamazsa cebimizden para çıkıyor.

HT MAGAZİN / Mehmet ÇALIŞKAN