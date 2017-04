Kaan Akalın: Müzik his demektir

Genç yaşına rağmen kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen Kaan Akalın, single çalışması ‘Arar mı’ ile rakipleri arasındaki yerini aldı. Kendisiyle buluşup hem müzik hayatını hem de hakkında merak edilenleri konuştuk. HT Magazin'den Miray Gürbey'in röportajı...



Müziğe nasıl başladınız?



Müziğe ilgim küçük yaşlarda başladı. Babam evde gitar çalardı. Ben de mırıldanarak ona eşlik eder, ritim tutardım. Babam beni enstrümana yöneltmek için bir gün önüme gitar ve bateri koydu. Ben bateriyi seçtim. Sonra da eğitimini aldım. Böylelikle de müziğe başlamış oldum. Sonra dahil olduğum okul korosuyla bir müzik grubu kurduk. İçimdeki müzik tutkusu insanların güzel tepkileriyle daha çok büyüdü ve bugünlere geldim.



‘Yarışma büyük olanak sağladı’



Aynı zamanda şarkı sözü yazıyor ve beste yapıyorsunuz. Avantajı nedir?



Dünyada birçok örneği var. Söz yazan şarkıcılar daha başarılı oluyor. Kendi hislerini yaptıkları müziğe katıyorlar. Sonuçta müzik his demek.



Katıldığınız müzik yarışması size neler kattı?



Sektöre adım atmamda büyük olanak sağladı. Daha önce İngilizce şarkılar söylüyordum. Türkçe şarkılarla da başarılı olabileceğimi gördüm. Sektörde etkin olan kişilerle tanıştım. Biri de Ömer Karacan. Beni destekledi.



Single çalışmanız ‘Arar mı’ nasıl oluştu?



Youtube’a yüklediğimiz cover şarkı sayesinde benimle irtibata geçtiler. Number 1’ın her yıl çıkan ‘dance hits’ listesinde yer alıp Onur Betin’le tanıştım. Betin’in diğer şarkılarımı da aranje etmesiyle ‘Arar mı’yı çıkardık.



Klibi niye New York’ta çektiniz?



‘Arar mı’nın düzenlemesini Rihanna, Beyonce gibi isimlerle çalışan Chris Gehringer’a yaptırdım. New York’a gitmişken klibi de orada çekmeye karar verdim. Orasının güzelliğinden fazlasıyla etkilendim.



‘Oyunculuğu şu an düşünmüyorum’



Neden uluslararası ilişkiler öğrenimi görmek istediniz?



Uluslararası ilişkiler okumak dünyanın sistemini anlamama katkı sağladı. Başka dallarda da olmak istiyorum. Günümüzde insanlar çok yönlü yetişiyor. Kendime yeni özellikler katıp mutlu olacağım işler yapmayı planlıyorum.



Hayran kitleniz çoğunlukla genç kızlardan oluşuyor. Memnun musunuz bundan?



Genel olarak herkes çok güzel tepkiler veriyor. Gösterilen ilgiden memnunum. Şarkılarımın dinlenmesi tarifsiz bir mutluluk veriyor.



Çok fazla mesaj alıyor musunuz?



Evet, çok fazla mesaj geliyor ve elimden geldiğince hepsine cevap veriyorum. Çünkü hepsi benim için çok değerli.



Oyunculuk da yapmak ister misiniz?



Çok yönlü bir insan olmak istiyorum. Teklif geldi ama şu an düşünmüyorum. Oyunculuk oldukça vakit alan bir meslek ve benim okulum devam ediyor. İleride neden olmasın?



‘İşimi iyi yapmaya çalışıyorum’



Kendinizi yeni nesil popçular arasında nerede görüyorsunuz?



Eğitimim devam ediyor, spor yapıyorum, resim çiziyorum, kitap okuyorum, seyahat ediyorum ve yeni diller öğrenmeye çalışıyorum. Nerede olduğumu bilemem ama mesleğini iyi yapmaya çalışan biriyim.



Fotoğraflar: Esra EKŞİ







