Can Bonomo: Şöhretin altını doldurabilmem için şarkılar yapmam lazım

Alternatif rock şarkılarına yer verip Ceza ile düet yaptığı yeni albümü ‘Kainat Sustu’ ile hayranlarının karşısına çıkan Can Bonomo, HT Magazin'den Neziha Kartal'a konuştu.

Sahnelerin ‘fırlama’ ismi Can Bonomo’yla yeni albümü ‘Kainat Sustu’dan bahsettik, müzik sektörünü konuştuk. ‘Esmer’ ve ‘Terslik Var’ şarkılarıyla dikkat çeken albüm için “30 yaş albümüm” tanımını yapıyor ünlü şarkıcı. Şimdilerde bir markanın reklam filmi için şarkı söyleyen Bonomo, alternatif müziğin yükselişine dikkat çekiyor.

‘Kainat Sustu’ albümünü bir cümleyle nasıl anlatırdınız?

Albümü niye yaptım o zaman? Benim 30 yaş albümüm.

Bu albümde nasıl bir Can Bonomo var?

Gelişim halindeyiz. Değişim olmasa da gelişim söz konusu. Yıllar bize tecrübe veriyor. Yaşanmışlıklardan ders alıyoruz. Müzik de bizimle birlikte büyüyor. Artık kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. İlk albümdeki deli dolu taraflar durulmadı ama törpülendi. Her yeni albümde biraz daha büyüyoruz.

Sizdeki ve müziğinizdeki değişim dinleyicilerinizin değişmesine sebep oluyor mu?

Yolun başında, ‘Meczup’ albümüyle bizi dinlemeye başlayan kemik bir kitlemiz var. Genç bir kitlemiz de var, onlar da bizimle büyüyor.

Müzik yaparken ve albümlerde nelere dikkat ediyorsunuz?

Dünyayı takip ediyoruz. Alternatif müzik nereye gidiyor, nereden besleniyor. Biz de Türkiye’de alternatif müzik yapıyoruz. Anlatmak istediğim birtakım şeyler var. Bu bir şiir, bir beste veya illüstrasyon oluyor. Bunu yaparken tabii ki insanların ne görmek istediğini düşünüp hesaplıyorum. Kafama göre iş yapmıyorum.

Alternatif müziğin en popüler isimlerinden birisiniz. Alternatif müzik yaparken bu kadar popüler olmak çelişki değil mi?

Öyle ve bu büyük bir yükümlülük. Çünkü şöhret olduğunuz zaman tüm gözler üzerinizde oluyor. Fakat alternatif müzik bütün kulaklara hitap eden bir tür değil. O yüzden aslında müziğiniz şöhretinizden daha az biliniyor. Bu şöhretin altını doldurabilmem için şarkılar yapmam lazım. Alternatif müzik çok sık tercih edilen bir tür değil. Gerçi şu sıralar çok revaçta, popa yaklaşmış durumda. Bu da beni çok mutlu ediyor. Şöhret dediğimiz bir şey var ki biz de onun altını şarkılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Şarkılarımı esnetmeye çalışıyorum. Albümdeki iki şarkıyı genele hitap edecek şekilde tasarlıyoruz, kalan şarkılar kendi kitlemize uygun daha sert oluyor.

Alternatif müziğe ilginin artmasının sebebi nedir?

Dönem dönem popüler kültürden, bize dayatılan müzikten ve bangır bangır her yerde çalan şarkıdan sıkılıyoruz. Bu da bizi bir arayışa yöneltiyor. Bir şeyleri daha içselleştirdiğimiz, daha romantik yaklaştığı mız bir dönemdeyiz. Entelektüel olarak da doymak istiyoruz. Çünkü dünyanın bize verdiği diğer şeyler bizi tatmin etmiyor ve hüsrana uğratıyor. Bunu da sanatla kapatmaya çalışıyoruz. Müzik iyileştirici bir şifa yöntemi. Pop müziğe alternatif daima olmalı ve bunu her yerde görmeliyiz. Bu yıl çok güzel bir yıl oldu. Alternatif müzik popa hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Demek ki ülkede artık müzik dinleniyor.

Albümün hikâyesi nedir?

1.5-2 sene önce başladık. 8 tane benim bestem var, bir tane Fikret Kızılok’un şarkısına cover yaptık, bir de Ceza ile düetimiz var. Ekip yine aynı değişmedi. Özge Fışkın vokal koçluğumu yaptı. Aynı zamanda geri vokallerde de yer aldı. Onunla çalışmak da çok zevkliydi. Bildiğiniz Can Bonomo albümü oldu.

‘POP MÜZİK HALKIN NEŞESİDİR’

Sektör bu haldeyken albüm yapmak risk değil mi?

Bu albümleri geleceğe yapıyoruz. Alternatif müziğin olayı o. Arşivlik müzik yapıyoruz. Hayatımızı idame ettirebilmek için para kazanmalıyız ama müzik deli gibi para kazanalım diye yaptığımız bir iş değil. O tür şarkıları icra edenler başka. O insanlara çok ihtiyacımız var. Bu işi ticari değil sanatsal boyutlarıyla düşünüyor olmamız gerekiyor.

Albümde yayınladığınız manifesto pop müziğe bir eleştiri mi?

Popüler müziğin çok gerekli ve faydalı olduğuna inanıyorum. Popa çok ihtiyacımız var. Ana akım müzik yaşadığımız sıkıntıların üstünden gelmemizi sağlayan yegâne tüketim çılgınlığı. Bunları yapalım ama bizim arşivlik albümlerimiz de olmalı. Popüler müzik anı kurtarmayı hedefleyen bu açıdan da çok gerekli bir şeydir. Pop müzik halkın neşesidir. Dönemi anlatan eserlere de ihtiyacımız var. Bu dönemde bunu yapmak biraz riskli bir şey. Bunun bir karşılığını almayabilirsiniz.

‘Ceza’ya hayranım’

Ceza ile düet fikri nasıl oluştu?

Alternatif müzikle rap müzik arasında köprü kurmak istedik. Ceza benim çok hayran olduğum bir müzisyen. Uzun süredir tanışıyoruz. Bir şeyler yapmak istiyorduk ama adını koymamıştık. Bu albüme denk geldi. ‘Hadi bir parça yapalım’ dedik. İlk gün oturup yazdık. İkinci gün de kaydettik. Şarkının adı ‘Terslik Var’. Bizim içimize sinen bir şarkı oldu.

Hayranlarınızdan nasıl yorumlar geldi?

Ceza düet yapacağı isme çok dikkat eder. Benim de bugüne kadar hiç düetim yoktu. Çünkü düetin bir toplumu ya da bir müzik türünü doyurmaktan ziyade bir dostluktan bir yaşanmışlıktan çıkması gerektiğine inanırım. Ticari bir kaygı gütmemeli. İki dostun kafa kafaya verip yaptıkları şarkı peynir ekmek gibi satmayabilir. Biz de zaten peynir ekmek gibi satsın diye yapmadık. Yapmak istiyorduk, bir gün sahnede söylemek için yaptık. Rap müzik ve alternatif müzik dinleyicileri birbirleriyle kaynaştı.

‘Çalışma, günde dört saat, gerisi yine fırlamalık’

Albüm çıktı şimdi hangi projeler var?

Şimdi de şiir kitabına odaklanacağım. Yıl sonuna kadar çıkarmam gerekiyor. O bitince ikinci illüstrasyon sergim olacak onu da bu senenin sonuna kadar yetiştirmeye çalışıyorum. Sürekli bir üretim söz konusu olduğu zaman durmadan çalışmanız gerekiyor. Günde 4-5 saat oturup çalışıyorum.

‘Fırlama’ imajınıza rağmen hep disiplinli çalışmaktan bahsediyorsunuz...

Üniversiteyi bitirdiğimden beri düzenli bir şekilde çalışıyorum. O algıyı biliyorum ama çalışma dediğin günde dört saat gerisi yine fırlamalık.

İnsanlara bir şey anlatırken müziği, resmi ve şiiri kullanıyorsunuz. Hangisinde daha iyi anlaşılabildiğinizi düşünüyorsunuz?

Müzik, illüstrasyon ve şiiri ayırmıyorum. Birinde kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünsem zaten sırtımı ona dayardım.