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KENDİMİ KATİL GİBİ HİSSETTİM



Akay ayrıca, "Kendimi katil gibi hissettiğim oldu. Bir gün arabaya binmek üzereyken kaldırımda yürüyen gençler bana laf attı ve yine kimi öldüreceksiniz dediler. Ben cevap vermedim ama yol boyunca kendimi katil gibi hissettim. Eskiden çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kişiye tellal diyorlarmış bende yüksek sesle sosyal medyada bağırdım ama şaşkınlık ve hayret bildirdiğim için 'felaket tellalı' dediler ve hiç rahatsız olmuyorum" dedi.