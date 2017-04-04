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ÖZEL RÖPORTAJLAR

Onur Akay: 'Yine kimi öldüreceksiniz' dediler

03 Nisan 2017 Pazartesi, 13:45:45

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    Son dönemde ünlü isimlerin vefatının duyuran bir isim var. Kimi onun için 'felaket tellalı' derken, kimi de ona şunu söylüyor: Yine kimi öldüreceksiniz? Kim den mi bahsediyoruz tabi ki Onur Akay'dan!

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