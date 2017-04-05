Show TV'nin yeni dizisi 'Bir Deli Sevda'nın başrol oyuncuları Cansu Tosun ve Erkan Köstendil konuştu

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En çok unuttuğumuz bütün farklılıklarımıza rağmen ‘Bizim Aile’de Yaşar Usta’nın dediği gibi ‘güzel bir aile’ olduğumuz. Bize dayatılan ötekileştirmelere sırt çevirip asıl zenginliklerimizi; sevgiyi, vicdanı, dayanışmayı, aile bağlarını hatırlarsak her şey başka olacak...

E.K.K.: Tam da bu! ‘Bizim Aile’ filminden özellikle örnek verdim. Biri Itır Abla’ya çocukken benim de düşünüp üzüldüğüm şeyi yazmış. “Babana niye teşekkür etmedin? Niye ona ‘Sen de gel’ demedin?” diye sormuş. Buna içlenmiş.