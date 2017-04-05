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Show TV'nin yeni dizisi 'Bir Deli Sevda'nın başrol oyuncuları Cansu Tosun ve Erkan Köstendil konuştu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 07:37:54

SHOW TV’nin yeni dizisi ‘Bir Deli Sevda’da başrolleri paylaşan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, “Bütün farklılıklarımıza rağmen biz bir aileyiz. Umarız dizimiz kenarından köşesinden bunu anlatabilir” diyor

  • 1 Show TV'nin yeni dizisi 'Bir Deli Sevda'nın başrol oyuncuları Cansu Tosun ve Erkan Köstendil konuştu
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    “GÜNEŞ bugün bulutlara direniyor, nihayet biraz ısıtıyor” diye çıkıyorum evden. Dışarıda durum bu, içimse güneşli çünkü çok sevdiğim Erkan Kolçak Köstendil’le röportajım var ve onu öyle özlemişim ki... Bendeki karşılığı ‘hakikatli’ olan Erkan ve SHOW TV’nin bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan ‘Bir Deli Sevda’ adlı dizisinde başrolü paylaştığı Cansu Tosun’la Balat’ta buluşuyoruz.

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