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Ali Sunal: Özgün bir format, biz ürettik

06 Nisan 2017 Perşembe, 05:18:44 HABERTURK.COM

Show TV’nin yeni yarışma programı ‘Bir Sorun mu Var’ bu akşam ilk bölümüyle ekranda olacak. 500 bin TL büyük ödüllü yarışmanın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Ali Sunal, “Bu yarışmayı özel kılan bizim elimizden çıkmış olması. Formatımız bizim ürettiğimiz özgün bir format. Türkiye’nin formatı” diyor

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    Show TV’nin fenomen mizah programı ‘Güldür Güldür Show’un moderatörü ünlü oyuncu Ali Sunal, bu akşamdan itibaren sunuculuğunu üstlendiği ‘Bir Sorun mu Var’ adlı yarışmayla da SHOW TV ekranında olacak. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği yarışma, özgün formatıyla milyonları ekran başına kilitlemeye aday.  İlk kez bir bilgi yarışması sunacak olmanın heyecanını yaşayan Ali Sunal Gazete Habertürk'ten Ece Saruhan'a  ‘Bir Sorun mu Var’ı anlattı.

  • 2 Ali Sunal: Özgün bir format, biz ürettik
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    ‘Bir Sorun mu Var’ın özgün formatının bizde uyandırdığı duygu merak. Sendeki karşılığı ne?

     

    Öncelikle şunu söylemek istiyorum, bu işin içinde olduğum için çok mutluyum ve kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Başta Necati Abi’nin (Akpınar) aklına gelen bir fikir, Meltem Kayalı, yönetmenimiz Ebru Yalçın, Kübra Doğan Yavuz, editörlerimiz ve kamera arkasında çalışan arkadaşlarımızın da olaya eğilmesi ve sıkı bir çalışma süreciyle eksiksiz bir format haline geldi. “Bir yarışmaya başlıyoruz” dediğimde bana gelen sorular “Tutmuş bir format mı?”, “Nereden aldınız?”, “Hangi ülkeden?” şeklindeydi. Bu sorulara “Özgün bir format, biz ürettik. BKM’nin, Türkiye’nin formatı” yanıtını vermek bana gurur verdi.

  • 3 Ali Sunal: Özgün bir format, biz ürettik
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    Bahseder misin formattan?

     

    Ben her hafta oradayım efendim, bir de ‘10’lar’ dediğimiz 10 tane ev sahibi yarışmacımız var. Hepsi başka branşlardan, işlerden, ortamlardan, sosyo-ekonomiden seçilmiş insanlar. Asıl yarışmacımız geliyor, soruyu görüyor ve 10’lar arasından bu soruyu bilemeyecek olanı seçmeye çalışıyor. Seçtiği kişi bilemezse yarışmacımız kazanıyor, bilirse kendi havuzları olan 10’lar kazanmış oluyor. 11 sorumuz var. Yarışmacımız bu sorulardan 7’sinde başarıya ulaşırsa yani 7 soruyu bilemeyeni bilirse, ben kendisine 500 bin TL değerindeki büyük ödül sorusunu soruyorum. Sloganımız ‘500 bin liraya hiç bu kadar yakın olmadınız’.

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