Ali Sunal: Özgün bir format, biz ürettik

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Hayallere kanat olmak gibi bir şey bu, gerçekten çok keyifli...

Öyle. Bütün kalbimle yarışmanın güzel şeylere vesile olmasını diliyorum. Duygusal bir adamım, biri hele ki gerçekten ihtiyacı olan biri büyük ödülü kazandığında mutluluktan gözlerim dolar hatta ağlayabilirim.