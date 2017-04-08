‘İçimde savaşçı ruhu var’

Dün vizyona giren ‘Bordo Bereliler Suriye’ filminin oyuncularından Cenk Ertan ve Açelya Elmas, HT Magazin'den Neziha Kartal'a konuştu.

Yaşanmış gerçek bir hikâyeden yola çıkan ‘Bordo Bereliler Suriye’ filminin başrol oyuncularından Cenk Ertan ve Açelya Elmas’la bir araya geldik. Çekimleri Adana, Kozan ve Osmaniye’de gerçekleştirilen film Bordo Bereli bir timin vicdan ve görev arasındaki mücadelesini anlatıyor. Filmde bir karı-kocayı canlandıran ikiliden Ertan, “Birlikte sahnemiz yok çünkü biz ortadan kayboluyoruz. Askerlerin eşleriyle olan durumu da bu aslında. İlişkilerinde çok ayrılık var” diyor. Bakın Ertan, filme dair başka neler söylüyor...

‘GERÇEK BİR HİKAYE’

‘Bordo Bereliler Suriye’nin hikâyesi nedir?

İlham kaynağı 2-3 sene önce yaşanmış gerçek bir hikâye. Suriye’de operasyona giden Bordo Bereli timi pusuya düşüyor. Bir arkadaşları esir alınıyor. Esir arkadaşlarını kurtarmak istiyorlar ama karargâhtan izin çıkmıyor. Bir vicdan muhasebesi yapıyorlar. Canlandırdığım Yüzbaşı Mehmet arkadaşını geride bırakamayacağına karar veriyor ve izin çıkmamasına rağmen timiyle operasyona gidiyor.

Aslında bir kahramanlık hikâyesi, öyle değil mi?

Kahramanlıkla antikahramanlık arasında gidip gelen bir film. Filmde “Emre itaatsizlik bizim için vatana ihanetle eşdeğerdir” diyorlar. Bu arkadaşlarını kurtarmak için emre itaasizlik ederek suç işleyen bir timin hikâyesi.

Filmde canlandırdığınız Yüzbaşı Mehmet nasıl biri?

Mehmet’in de diğer askerlerin de bir aile hayatları var. Asker olmak onların işi. Mehmet’in iki yanını da göreceğiz. “Yüreğinde merhamet olmayan birine yaşamak ölmekten daha büyük bir cezadır” diyor. Merhameti ve sevgiyi seçen bir adam.

Film öncesinde fiziksel olarak hazırlık yaptınız mı?

Vücut kondüsyonum iyidir. Özel kuvvetlere karşı ilgim olduğu için bilgim de vardı. Sette emekli bir Bordo Bereli vardı. O bize yardımcı oldu.

‘KADINLAR DA BU FİLMDEN KEYİF ALACAK’

Bordo Bereli olmak nasıl bir his?

Erkeğin içgüdülerinde savaşçı bir yan vardır. Benim içimde de bir savaşçı ruhu var. Ölmekle yaşamak arasındaki sınırı hissedebilmekle alakalı. Olgunluk, açlık, uykusuzluk üzerine ciddi eğitimler alıyorlar. Bunlara sahip olduğunuzda başka bir insan oluyorsunuz. Her dakikanız ölümle kalım arasında geçiyorsa siz başka bir insan oluyorsunuz. Bu noktaları içselleştirebildiğinizde de az çok bir Bordo Bereli’nin ne hissettiğini anlayabiliyorsunuz.

Ülkemizde asker filmleri sizce neden çok ilgi görüyor?

Dünyada da seviliyor. Hatta bizde yeterince yapılmıyor. Bununla ilgili bir furya başladığı söylenebilir. Geçmişte bir ‘Nefes’ vardı bir de ‘Dağ’.

Bu filmin devamı gelebilir mi?

Senaryosu buna müsait. Burada hikâye bitmez. Türkler savaşçı bir millet. Dipsiz kuyu gibi malzememiz var. Filmin de devam etme olasılığı var. Beğenilen filmlerin devamının gelmesinde bir sakınca yok. Ben üçlemeleri severim. Bu da inşallah üçleme haline gelir.

‘Bordo Bereliler Suriye’ bir erkek filmi mi?

Kendini öyle gösteriyor ama aslında değil. Filmin çıkış noktasında vicdani bir hesaplaşma var. Kadınlar da erkekler de bu filmden keyif alacaktır.

‘Bu bir kahramanlık hikâyesi’

Filmde Mehmet Yüzbaşı’nın eşi Zuhal’i canlandıran Açelya Elmas, “Zuhal, zorlukların üstesinden gelmeye çalışan, asker eşi sorumluluğunu üstlenmiş, içinden ağlasa da etrafa gülen güçlü bir karakter. Filmde de bunu vurguluyoruz. ‘Sen asker eşisin. Ona yakışır davranmalısın çünkü senin eşin vatan’ gibi cümleler var” diyor...

Asker eşini canlandırırken rolünüze nasıl hazırlandınız?

O dönem ülke olarak zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorduk. Tüylerimiz diken dikendi. Sürekli şehit haberleri aldığımız bir dönemdi. Açıkçası içimden geldiği gibi oynadım. Hepimiz bu güzel vatanın çocuklarıyız. Sete yüreğimiz dolu gittik. Anlatmak istediğimiz çok şey vardı. Küçük bir parçasına dokunmuş olsa da çok mutluyum.

‘BİR ERKEK FİLMİ DEĞİL’

Böyle bir filmde kadın olarak yer almak nasıl bir duygu?

Sadece bir asker filmi değil, asker eşleri, asker anaları da var bu filmde. Millet olarak yaşadığımız bir hikâye var. Asker filminden çok milletçe ayakta durma hikâyesi. Çok içimize attık bu yüzden anlatmak, paylaşmak istiyoruz. Bu bir erkek filmi değil, milletimizin hikâyesi. Bu bir kahramanlık hikâyesi.

Sizi en çok zorlayan sahne neydi?

Çekim için hastanede yoğun bakıma girdik ve orada insanlar vardı. Biz kapının önünde bir hikâyeyi canlandırırken öbür tarafta gerçekler vardı. Bu konularda çok hassasım, şimdi anlatırken bile tüylerim ürperiyor.

‘İKİNCİ ŞARKIMA HAZIRLANIYORUM’

Bu filmde yer almanızda duygusal bir etki de var sanırım...

Vatanını seven bir Türk kadınıyım. Benim de savaştığım dönemler oldu. Hayat zaten bir savaş. Konu milletimiz olunca daha duygusal oluyorum.

Kanserle savaşınızı kitap haline getirmeyi düşündünüz mü?

İstedim ama cesaret edemedim. 2 kez kanseri yendim. Kaçmaktansa setlerde var olmaya devam ettim. Gerçek bir savaşçı olduğuma inanıyorum. Bir gün kitabı insanlarla paylaşacağım.

Müzikle ilgili yeni bir projeniz var mı?

Mimar Sinan’da müzikal okudum. Türkiye’de müzikal pek yapılmadığından şarkı söylemek içimde ukde olarak kalmıştı. Kasım ayında ‘Sevabın Hazır mı?’ adlı bir single yayınladım. Yaza ikinci bir parçaya hazırlanıyorum.

‘Tencere kapak olmuşuz’

Sosyal medyada yoksunuz. Neden?

Cenk Ertan: Teknoloji ve sosyal medya beni çok cezbetmedi. Eşim bir gün Instagram yükledi, kendi ismimle de alamadım, arada doğa fotoğrafı paylaşıyorum.

Eşiniz Fulya Ceylan Aksütlü’yü de bulamadım. Karı-koca uzaksınız bu mecraya...

Tencere kapak olmuşuz. O da benim gibi bu mecralara pek ilgi duymuyor.

Nasıl bir kocasınız? Romantik misiniz?

Ben öyle zannediyorum ama karım “Hiç öyle değilsin” diyor. O da öyle zaten, “Evlilik yıldönümünü unuttun” gibi dertleri pek yoktur.