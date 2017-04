SHOW TV’nin, yapımcılığını BKM’nin, moderatörlüğünüyse Ali Sunal’ın üstlendiği, sıra dışı ve özgün formatıyla dikkat çeken bilgi yarışması ‘Bir Sorun mu Var?’ bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Yarışmaya katılan yarışmacının 500.000 TL’lik büyük ödülü kazanması için ustabaşından öğrenciye, avukattan pazarcıya kadar çeşitli mesleklerden oluşan 10’lar grubundan kimin yani daimi yarışmacılardan hangisininin kendisine yönlendirilen soruyu bilemeyeceğini bilmesi gerekiyor. HT Magazin'den Arif Hür'e konuşan 10’lar grubundan Mehmet Işık, Alkım Seven, İrem Topçu, Tarık İsmail Geyik ve Caner Sevinç, “Bugüne dek bu denli özgün bir formata sahip yarışma yapılmamıştı” diyor.

FARKLI YÖRE VE MESLEKLERDENLER

10’lar grubu kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Sizleri tanıyabilir miyiz?

Mehmet Işık: 21 yaşında bir edebiyat öğrencisiyim. Kenan Işık’ın oğluyum. Ama bugüne kadar hiç kamera önü tecrübem olmamıştı. Bu benim ilk deneyimim. Ali Sunal başta olmak üzere setteki tüm arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Her seferinde yarışmaya çıkmadan önce alanımla ilgili sorular görmek için dua ediyorum.

Alkım Seven: Nöropsikoloji uzmanıyım. Alanım, beynin yapı ve fonksiyonlarının belirli psikolojik olaylarla olan ilişkisini anlamayı hedefleyen psikoloji dalı olduğu için mümkün mertebe hem ekran başındakilere hem de stüdyodaki çalışma arkadaşlarına sağlık ve bölümüm hakkında veri paylaşımında bulunuyorum. Bilginin erdemine güveniyorum.

İrem Topçu: Moda tasarım bölümü mezunuyum. İş olarak bir ticaret firmasında stil danışmanlığı görevini yürütüyorum.

Tarık İsmail Geyik: Bu yarışma için Elazığ’dan yollara düşerek İstanbul’a geldim. Elektrik-elektronik bölümü mezunuyum. Asıl mesleğim pazarcılık. Semt pazarlarında yıllardır sebze ve meyve satıyorum. Evli ve 1 çocuk babasıyım. 9 yaşından beri hem çalışıp hem de okuduğum için var olan hayat tecrübemin üzerine biraz da farklı dallardan bilgi eklemek istedim.

Caner Sevinç: 24 yaşındayım, avukatım. Bu yarışmaya başvurmamdaki en büyük etken formatının özgün olmasıydı. Onun dışında avukatlık konusunda her geçen gün bir şey öğreniyorum. Yarışma vesilesiyle mesleğimi ilerletiyorum bile denebilir.

‘SİNERJİMİZ EN ÜST SEVİYEDE’

‘Bir Sorun mu Var’ın arka planında durumlar nasıl? Birbirinize iyice ısınabildiniz mi?

C.S.: Ekiple 2 elin parmaklarını geçmeyecek kadar gün içerisinde birbirimize ısındık. Sanki, 10 yıldır bu yarışmanın içerisindeymiş gibi bir algı söz konusu şahsımda.

İ.T.: Sinerjimiz daha aynı set ortamında bulunmaya başladığımızdan beri tuttu. Arka planda herkes, “Kendimi nasıl geliştirebilirim?” diye düşünüyor. İnanır mısınız spor ve futbol konusunda bilgi yetersizliğim olduğu için yakınlarımdan spor konusunda sürekli bilgi alıyorum.

M.I.: ‘Bir Sorun mu Var?’ adeta bir renk cümbüşü. Her tip insanın aynı seti paylaşması büyük bir nimettir. Herkes birbirinden beslenebilir. Olması gereken budur. Sinerjimiz, heyecanımız ve motivasyonumuz en üst seviyede.

T.İ.G.: Kardeş olmak için kan bağına ihtiyaç yok. Ben ekibe oldukça ısındım. Bu birlikteliğe umarım nazar değmez!

A.S.: Arka planda bizi bir görseniz! Bu yapım, her ferde insan sarrafı olma olanağı da sunuyor, daha ne olsun yani...

‘Önceliğimiz bilgi alışverişinde bulunmak’

Yarışmada para sizin için ne kadar önemli?

Alkım Seven: Ucunda para kazanacağız belki ama her şeyden öte bir bilgi alışverişi söz konusu. Düşünsenize bir yarışmacı, karşısında oturan yarışmacılara “Kim bilemez?” diye bakıyor. Bu özgünlük her şeye bedel... Daha önce böyle bir format yoktu, yapılmadı.

İrem Topçu: Ben buraya küpümü doldurmak için gelmedim. Yarışmaya katılmadaki önceliğim bilgi alışverişi neticesinde beyin fırtınası geliştirmekti. Kıyasıya yaşanan rekabet oldukça merak uyandıracak.

Tarık İsmail Geyik: Paradan ziyade hem televizyonlarını açan hem de stüdyoda yer alan seyircilerin karşısına çıkarak bilgi tazelemek şu dönemde çok kıymetli. Paradan bile daha önemli... Yarışma esnasında heyecandan bacaklarım titrese bile yolumuz daha uzun.

Mehmet Işık: Önceliğimiz para kazanmak değil, bilgi alışverişinde bulunmak. Ama şunu ek olarak belirtebilirim 500 bin liralık büyük ödüle daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştık. “Gelin, kazanın” derim bizi okuyanlara.

‘Ali Sunal bizim için büyük şans’

Yarışmanın moderatörlüğünü Ali Sunal üstleniyor. Ali Sunal faktörüne ilişkin neler söylersiniz?

Mehmet Işık: Ali Sunal bizim için büyük bir şans.

Alkım Seven: Ali Bey bize karşı kullandığı üslupla heyecanımızı muhafaza etmemiz konusunda çok yardımcı oluyor.

İrem Topçu: Daha önce hiçbirimizin ekran önü deneyimi olmadığı için heyecanımızın tavan yaptığı zamanlarda Ali Bey yaptığı ince esprilerle ortamın havasını değiştirebiliyor. Mehmet’in dediği gibi büyük şans!

Yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini ifade eden 10’lar grubu üyeleri, “Yarışmanın heyecan dozu o kadar yüksek ki bu heyecanla kendi isimlerimizi bile unutabiliriz” diyor.

‘Bir Sorun mu Var?’ önümüzdeki haftadan itibaren haftada 2 akşam, çarşamba ve perşembe akşamları saat 20.00’de SHOW TV ekranında izleyiciyle buluşacak.