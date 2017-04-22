Selcan Asyalı: İlk albümüm için cengâverlik yaptım

Sahneye ilk kez 16 yaşında lösemili çocuklar yararına Kütahya’da düzenlenen bir organizasyonda çıkan Selcan Asyalı, HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'a konuştu.

O gün aldığı tepkilerle “Acaba şarkıcı mı olmalıyım?” diyen ve hemen ardından bir grup kuran Asyalı, hayatına şarkıcı olarak devam etme kararı aldı. Geçen 17 yılın ardından ilk albümü ‘Helal Et’ adıyla geçtiğimiz aylarda yayımlandı. Ayla Çelik, Ersay Üner, Gökhan Tepe ve Erhan Bayrak gibi müzisyenlerden şarkı alan Asyalı, ilk albümü için bunca yıldır beklemesinin cengâverlik olduğunu söyledi.

Albüm için neden bu kadar geç kaldınız?

Bunun tek nedeni mesleğimde albüm çıkarabilecek kadar pişmek istememdir. ‘Olmamış’ denmesinden ürktüm. Albümümü mesleki anlamda donandıktan sonra çıkarmak istedim. Geride bıraktığım 17 yılı okul olarak görüyorum. Mezuniyetime karar verdikten sonra ‘Şimdi albüm zamanı’ dedim.

Albümünüzün olmaması kariyerinizde ilerlemenize engel olmadı mı?

Albümlü kariyerimin daha önce hangi noktada olacağını bilemem. Bunu hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz. Ne var ki ben idealist davranarak kendimi hazır hissetmeden, ‘Laf olsun, torba dolsun’ düşüncesiyle albüm çıkarmak istemedim. Albümsüz kariyer biraz zor oldu ama ‘Beklenen gün gelecekse çekilen acı kutsaldır’ felsefesiyle hareket edip ayaklarımın yere sağlam basacağı günleri bekledim. Sonuç olarak aslında cengâverlik yaptım.

‘BEKLEDİĞİME DEĞDİ’

Çekilen acı kutsal mıymış?

Evet, kutsalmış. Beklediğime değdi. Elde ettiğim deneyimlerden dolayı albümümde hangi şarkılara yer vermem gerektiği konusunda isabetli bir repertuvar oluşturduğumu düşünüyorum. Birkaç aylık değil evladiyelik şarkılar seslendirdiğime inanıyorum. Bu inanç da bana mutluluk, heyecan ve çalışma şevki veriyor.

Albümünüzün kariyerinize nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?

Bunu söylemek için henüz çok erken. Sahnedeki 17’nci yılımı ‘Helal Et’ ile taçlandırmam manevi bir kazanç oldu. Maddi kazancının ne olacağını ileride görebilirim. Albümümün beni hedeflerime, hayallerime bir adım daha yaklaştırdığını söyleyebilirim.

O hedefler, o hayaller nelerdir?

Arap ülkelerinde dinlenen bir şarkıcı olmak istiyorum. Bunun için de varımla yoğumla çalışıp birçok konuda fedakârlık yapıyorum.

Ne tür fedakârlıklar?

Örneğin çok az arkadaşım var. Sevgilim yok. Çünkü bir erkek ilgi ister, kendisine vakit ayrılmasını ister. Ben o ilgiyi ve vakti ayıramayacağım için bir sevgilim yok. Varım yoğum müzik.

‘Seni Severdim’ adlı şarkınızın klibini Nadir Bekar çekti. Kendisi daha önce sadece Tarkan’ın ‘Öp’ klibini çekmişti. Nasıl ikna ettiniz?

Nadir Bey’in Tarkan’ın Öp’ klibinden başka klip çekmemesi beni cezbetti. Resmen kapısında yattım. Görüştüğümde de ‘Ben klip çekmiyorum kızım’ dedi. En sonunda ikna ettim. Sağ olsun ilk klibi çekerek bana büyük bir jest yaptı. Klibi izlediğimde oldukça mutlu oldum. O kadar uğraşımın boşa gitmemiş olması bana güç verdi. Böyle cesur bir çalışma yapacağına inandığım bir isimdi ve hakkını verdi.

‘Varlık nedenim şarkı söylemek’

Şarkıcılık size tam olarak ne ifade ediyor?

Şarkıcılık benim için bir şairin şiirlerine, bir ressamın resimlerine karşı hissettikleri duyguyla aynı. Kendimi en iyi şekilde şarkı söyleyerek ifade edebiliyorum. Varlık nedenimin şarkı söylemek olduğuna inanıyorum. Benim tarzımın ekol isimleri Kamuran Akkor, Emel Sayın gibi isimlerdir. Onlardan sonra Sibel Can, Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı ve Ebru Gündeş gibi isimler geldi. Ben de bu tarzın yeni jenerasyonunun isimlerinden biriyim.

En büyük başarınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz?

En büyük başarım ailem bir aradayız. Ailemle benim aram çok iyi. Bu mesleği yapan biri için aileyle bir arada olmak zordur. Bence en büyük başarım bu. Annem, babam, kardeşim, dedemler, ninemler ve diğer akrabalar... Bütün sülalem bir arada.

En büyük başarısızlığınız...

Anne olmamış olmak. Çünkü kocam yok.

‘Elbette zorluklar yaşayacaktım’

İlk albümünüz için Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Ersay Üner ve Erhan Bayrak’tan şarkı alıp ilk klibinizi Nadir Bekar’a çektirdiniz. Sizin sırrınız nedir?

İdealist oluşum. Tam anlamıyla hazır olmak için 17 yıl bekledim. Bu süre sonunda çıkaracağım albümdeki şarkılar elbette iyi olmalıydı, ilk klibimi elbette Nadir Bekar gibi bir yönetmen çekmeliydi. İyi olduğumu göstermek için elbette bazı zorluklar yaşayacaktım. Derdim zorluklar yaşamak değil şarkıları en iyi şekilde seslendirmekti. Bunu başarmak için yaşanan zorlukların ne önemi var ki?